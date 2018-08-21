Россия сможет пережить еще один кризис, заявил Кудрин

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Средств Фонда национального благосостояния хватит России, чтобы пережить еще лишь один кризис, аналогичный кризису 2008-2009 годов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионной системы.

"Напомню, что в 2008-2009 году половина всего резервного фонда была потрачена на спасение, поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. На сегодня резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет… Мы не можем к нему подвязывать выплаты пенсионной системы", — сказал Кудрин.