ЦБ РФ возобновил покупку валюты для Минфина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Таким образом, 17 августа с расчетами 20 августа он закупил валюты на 17,5 миллиарда рублей, превысив ежедневный плановый объем.

До этого с 9 августа в закупках был перерыв — последний раз ЦБ покупал валюту 8 августа, тогда объем составил 8,4 миллиарда рублей, вдвое меньше планового объема.

Ранее Минфин объявил, что с 7 августа по 6 сентября планирует покупать валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно — на рекордные 383,2 миллиарда рублей. В предыдущий период, с 6 июля по 6 августа, объем покупок планировался на 15,8 миллиарда рублей в день (всего — 347,7 миллиарда).

Закупки валюты для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен Минфин начал с февраля 2017 года. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Как отмечает ЦБ, фактический объем закупок может отклоняться от запланированного из-за разнице в курсе и округления.

Кроме того регулятор может менять расписание операций в случае высокой волатильности, причем корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок.

В предыдущий раз ЦБ прибег к этой опции в апреле, когда рубль резко ослабел после введения новых американских санкций, в том числе против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний "Русал" и En+. Тогда регулятор около недели не покупал валюту, а затем возобновил операции, увеличив их ежедневный объем.

Реакция рубля

Рубль отреагировал на сообщение о возобновлении покупок ЦБ валюты снижением к доллару и евро. К 11:44 доллар расчетами "завтра" рос на 12 копеек — до 67,23 рубля, евро — на 42 копейки, до 77,51 рубля.

При этом в ходе торгов курс доллара уже поднимался до 67,48 рубля, евро — до 77,65 рубля, хотя в начале дня рубль максимально укреплялся — на 25 копеек к доллару и на восемь копеек к евро.

Аналитики полагают, что действия ЦБ оказали негативное воздействие на рубль. По мнению старшего аналитика "Альпари" Романа Ткачука, этот фактор имеет психологическое влияние. "На наш взгляд, Минфин мог бы повременить с покупкой валюты и взять небольшую паузу, позволив рублю отыграть еще часть позиций у доллара и евро", — сказал эксперт РИА Новости.

Главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин также отметил, что Банк России, возможно, немного торопится с возвратом к покупкам валюты, и это будет основным фактором, который повлияет на негативные ожидания. "С другой стороны, сейчас есть некая стабилизация курса рубля на текущих уровнях к доллару, возможно, и решили возобновить покупки. Пока без повышенных объемов, но сам факт оказывает давление на курс", — считает он.