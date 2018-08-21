РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

ЦБ РФ возобновил покупку валюты для Минфина

Сюжет:
Динамика курса валют. Август 2018 (42)
(обновлено: 12:56 21.08.2018)
0149819
© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США. Архивное фотоРоссийские рубли и доллары США. Архивное фото
© Depositphotos / valphoto

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина, следует из данных на сайте регулятора.

Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Эксперт спрогнозировал ослабление курса рубля
ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Таким образом, 17 августа с расчетами 20 августа он закупил валюты на 17,5 миллиарда рублей, превысив ежедневный плановый объем.

До этого с 9 августа в закупках был перерыв — последний раз ЦБ покупал валюту 8 августа, тогда объем составил 8,4 миллиарда рублей, вдвое меньше планового объема.

Ранее Минфин объявил, что с 7 августа по 6 сентября планирует покупать валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно — на рекордные 383,2 миллиарда рублей. В предыдущий период, с 6 июля по 6 августа, объем покупок планировался на 15,8 миллиарда рублей в день (всего — 347,7 миллиарда).

Монеты и банкноты Евро. Архивное фото
© AFP 2018 / Martti Kainulainen/Lehtikuva
Официальный курс евро на вторник вырос до 76,72 рубля
Закупки валюты для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен Минфин начал с февраля 2017 года. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Как отмечает ЦБ, фактический объем закупок может отклоняться от запланированного из-за разнице в курсе и округления.

Кроме того регулятор может менять расписание операций в случае высокой волатильности, причем корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок.

В предыдущий раз ЦБ прибег к этой опции в апреле, когда рубль резко ослабел после введения новых американских санкций, в том числе против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний "Русал" и En+. Тогда регулятор около недели не покупал валюту, а затем возобновил операции, увеличив их ежедневный объем.

Реакция рубля

Рубль отреагировал на сообщение о возобновлении покупок ЦБ валюты снижением к доллару и евро. К 11:44 доллар расчетами "завтра" рос на 12 копеек — до 67,23 рубля, евро — на 42 копейки, до 77,51 рубля.

При этом в ходе торгов курс доллара уже поднимался до 67,48 рубля, евро — до 77,65 рубля, хотя в начале дня рубль максимально укреплялся — на 25 копеек к доллару и на восемь копеек к евро.

Фигура со знаком рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Кремле назвали финансовую систему России абсолютно стабильной
Аналитики полагают, что действия ЦБ оказали негативное воздействие на рубль. По мнению старшего аналитика "Альпари" Романа Ткачука, этот фактор имеет психологическое влияние. "На наш взгляд, Минфин мог бы повременить с покупкой валюты и взять небольшую паузу, позволив рублю отыграть еще часть позиций у доллара и евро", — сказал эксперт РИА Новости.

Главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин также отметил, что Банк России, возможно, немного торопится с возвратом к покупкам валюты, и это будет основным фактором, который повлияет на негативные ожидания. "С другой стороны, сейчас есть некая стабилизация курса рубля на текущих уровнях к доллару, возможно, и решили возобновить покупки. Пока без повышенных объемов, но сам факт оказывает давление на курс", — считает он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена