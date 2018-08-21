ЦБ РФ возобновил покупку валюты для Минфина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина, следует из данных на сайте регулятора.
До этого с 9 августа в закупках был перерыв — последний раз ЦБ покупал валюту 8 августа, тогда объем составил 8,4 миллиарда рублей, вдвое меньше планового объема.
Ранее Минфин объявил, что с 7 августа по 6 сентября планирует покупать валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно — на рекордные 383,2 миллиарда рублей. В предыдущий период, с 6 июля по 6 августа, объем покупок планировался на 15,8 миллиарда рублей в день (всего — 347,7 миллиарда).
Кроме того регулятор может менять расписание операций в случае высокой волатильности, причем корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок.
В предыдущий раз ЦБ прибег к этой опции в апреле, когда рубль резко ослабел после введения новых американских санкций, в том числе против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний "Русал" и En+. Тогда регулятор около недели не покупал валюту, а затем возобновил операции, увеличив их ежедневный объем.
Реакция рубля
Рубль отреагировал на сообщение о возобновлении покупок ЦБ валюты снижением к доллару и евро. К 11:44 доллар расчетами "завтра" рос на 12 копеек — до 67,23 рубля, евро — на 42 копейки, до 77,51 рубля.
При этом в ходе торгов курс доллара уже поднимался до 67,48 рубля, евро — до 77,65 рубля, хотя в начале дня рубль максимально укреплялся — на 25 копеек к доллару и на восемь копеек к евро.
Главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин также отметил, что Банк России, возможно, немного торопится с возвратом к покупкам валюты, и это будет основным фактором, который повлияет на негативные ожидания. "С другой стороны, сейчас есть некая стабилизация курса рубля на текущих уровнях к доллару, возможно, и решили возобновить покупки. Пока без повышенных объемов, но сам факт оказывает давление на курс", — считает он.