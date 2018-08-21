Суд признал банк "Таатта" банкротом

ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Якутии во вторник признал банк "Таатта" банкротом и открыл конкурсное производством сроком на один год, сообщает пресс-служба суда.

"Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", — информирует пресс-служба арбитража.

Банк России отозвал лицензию у банка "Таатта" с 5 июля. Как отмечал регулятор, проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема некачественных активов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня 2018 года занимал 220-е место среди российских банков.

ЦБ РФ при проверке банка "Таатта" выявил признаки хищения должностными лицами банка денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 миллиарда рублей.