ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представители России и США обсудили в рамках заседания Российско-Американского тихоокеанского партнерства в Анкоридже возможность расширения полетов авиакомпании "Якутия" на Аляску, власти штата это поддерживают, сообщили РИА Новости в посольстве России в США.
"Авиакомпания Якутия осуществляет сезонные рейсы между Аляской и Камчаткой. На площадке (форума РАТОП — ред.) обсуждалась перспектива расширения полетов этой авиакомпании, увеличение количества городов, в которые она могла бы прилетать из России, и, возможно, на перспективу расширение самих авиакомпаний (которые будут осуществлять перелеты — ред.)", — рассказали в российской дипмиссии.
На настоящее время авиакомпания "Якутия" — единственная, которая летает на Аляску из России.
В посольстве отметил, что "власти Аляски поддерживают" подобную инициативу.