РФ и США обсуждают возможность расширения полетов между Камчаткой и Аляской

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представители России и США обсудили в рамках заседания Российско-Американского тихоокеанского партнерства в Анкоридже возможность расширения полетов авиакомпании "Якутия" на Аляску, власти штата это поддерживают, сообщили РИА Новости в посольстве России в США.

В конце июля в городе Анкоридж (штат Аляска) состоялось 23-е заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). В нем приняли участие официальные лица из России и США, представители деловых кругов и общественных организаций.

"Авиакомпания Якутия осуществляет сезонные рейсы между Аляской и Камчаткой. На площадке (форума РАТОП — ред.) обсуждалась перспектива расширения полетов этой авиакомпании, увеличение количества городов, в которые она могла бы прилетать из России, и, возможно, на перспективу расширение самих авиакомпаний (которые будут осуществлять перелеты — ред.)", — рассказали в российской дипмиссии.

На настоящее время авиакомпания "Якутия" — единственная, которая летает на Аляску из России.

В посольстве отметил, что "власти Аляски поддерживают" подобную инициативу.