Стоимость биткоина стабилизируется возле отметки $6,3 тысячи

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник незначительно снижается в цене, консолидируясь возле отметки в 6,3 тысячи долларов в ожидании решения властей США по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF), свидетельствуют данные торгов.
Другие криптовалюты поддержали негативный тренд биткоина: Ethereum дешевеет на 7,58% — до 278,14 доллара, Ripple — на 4,74%, до 0,3275 доллара, Bitcoin Cash – на 7,78%, до 522,24 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 207 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.
Неопределенность на рынке криптовалют связана с тем, что власти США в начале месяца отложили решение по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF), и до сих пор ситуация в этом направлении не прояснилась.
"Мы уже видели несколько существенных коррекций на рынке, и мы считаем, что будут еще похожие до того, как рынок сформируется окончательно", — добавляет эксперт.