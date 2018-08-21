Стоимость биткоина стабилизируется возле отметки $6,3 тысячи

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник незначительно снижается в цене, консолидируясь возле отметки в 6,3 тысячи долларов в ожидании решения властей США по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF), свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.45 мск биткоин дешевел на 2,38% — до 6,34 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 2,41% — до 6,309 тысячи долларов.

Другие криптовалюты поддержали негативный тренд биткоина: Ethereum дешевеет на 7,58% — до 278,14 доллара, Ripple — на 4,74%, до 0,3275 доллара, Bitcoin Cash – на 7,78%, до 522,24 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 207 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.

Неопределенность на рынке криптовалют связана с тем, что власти США в начале месяца отложили решение по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF), и до сих пор ситуация в этом направлении не прояснилась.

В то же время аналитики отмечают, что биткоин начинает восстанавливать свою долю на рынке криптовалют после того, как в течение некоторого времени она была ниже 50%. Управляющий директор WhitePark Capital Владислав Шабанов в интервью изданию Cointelegraph отметил, что биткоин восстанавливает свою долю, поскольку трейдеров интересуют качественные инвестиции.

"Мы уже видели несколько существенных коррекций на рынке, и мы считаем, что будут еще похожие до того, как рынок сформируется окончательно", — добавляет эксперт.