Предприниматели предлагают создать в России криптоофшоры

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бизнес-сообщество предлагает создать в России криптоофшоры, две первые Криптодолины предлагается разместить в Калининградской области и Приморском крае, участники экономических процессов могут быть на три года освобождены от налоговых платежей.

"Необходимо максимально оперативно использовать преимущества, которые дают новые технологические решения во всех сферах жизнедеятельности нашего государства", — говорится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, главы Минэкономразвития Максима Орешкина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, руководителя Минкомсвязи Константина Носкова, а также губернатора Калининградской области Антона Алиханова и врио главы Приморского края Андрея Тарасенко.

"Мы предлагаем создать на территории Российской Федерации уникальную экономическую платформу – так называемую Криптодолину, которая будет привязана к реальной территории с точки зрения реализации отдельных физических функций, а также с точки зрения действия экспериментального законодательства, доступного только на данной территории", — отмечается в документе. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению предпринимателей, на территории Криптодолины будет создана уникальная экосистема, которая позволит за короткий промежуток времени аккумулировать ведущий мировой инновационный опыт на территории РФ. "К нам переедут лучшие проекты и их команды, в экономику будут привлечены значительные средства, которые будут инвестированы в развитие и вернутся в виде новых рабочих мест и налогов", — отмечается в обращении за подписью президента ассоциации Рахмана Янсукова.

Лояльные условия для бизнеса

"Законы внутри Криптодолины будут максимально лояльны, и мы в течение нескольких лет сможем перенести на территорию России центр принятия решений по всем вопросам, связанным с развитием технологии", — подчеркивается в документе.

Кроме того, для стимулирования развития отечественной цифровой экономики авторы проекта предлагают отменить на территории Криптодолины все налоги по операциям с криптовалютами и токенами, включая их майнинг и обмен ими, а также освободить от подоходного налога, НДС и налога на прибыль все физические и юридические лица, осуществляющие операции с криптовалютами и токенами на территории криптодолин.

Данные налоговые и финансовые "каникулы" предлагается ввести на три года, что позволит не только стимулировать развитие криптовалют и блокчейна в России, но и будет способствовать перестроению отечественной экономики на инновационный путь развития, в том числе за счет расширения кадрового потенциала и увеличения инвестиционной привлекательности нашего государства, отмечают в ассоциации.

"При этом, экономика проектов, которые будут освобождены от уплаты налогов, должна быть построена таким образом, чтобы стимулировать получение государством доходов за счет привлечения инвестиций и уплаты налогов партнерами проектов (например, банками или инвестиционными фондами)", — поясняют предприниматели.

Калининград и Приморье

В качестве первой территории, где может быть расположена Криптодолина, бизнесмены предлагают специальные административные районы (САРы), проектом которых занимается Минэкономразвития — Калининградскую область и Приморский край. Выбор данных регионов не случаен. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об "отечественных оффшорах", который наделил эти территории льготным налоговым режимом и специальными условиями работы для иностранных компаний.

"Создание в Калининградской области и Приморском крае Криптодолины – своеобразного "криптоофшора" — станет логическим продолжением деятельности руководства нашего государства по взаимодействию с иностранными партнерами в условиях нестабильной геополитической ситуации", — полагают в ассоциации.

Несмотря на наличие нескольких прототипов в ряде стран мира, наша инициатива является по-настоящему новаторской и ее внедрение сразу же переведет Россию в разряд ТОП-стран по инновациям, считают в бизнес-сообществе. В ассоциации напоминают, что в декабре 2017 года предприниматели также предлагали создать отечественную криптовалюту, это предложение нашло отражение в законодательном регулировании данной области в России.

Расцвет технологий в России

По мнению авторов обращения, создаваемая целостная экосистема будет способствовать резкому расцвету технологии на территории России под контролем и руководством государства.

"В России сегодня нет единого мнения по поводу роли и статуса криптовалют. С одной стороны единственным законным средством платежа в стране является рубль. Однако это не мешает криптобиржам беспрепятственно работать и иметь устойчивые взаимоотношения с банками", — говорится в обращении.

Представляется, что для качественного изменения данной ситуации "необходимы жесткие, безотлагательные меры, направленные на создание условий для проведения операций с криптовалютами для юридических и физических лиц и ведения бизнеса с использованием блокчейна", считают в бизнес-сообществе.

Авторы предложения полагают, что реализация плана позволит привлечь ведущих мировых экспертов и масштабные иностранные инвестиции, а также обеспечит опережающее развитие отечественных информационных технологий.

"Активная работа в данном направлении позволит уже в ближайшие 10 лет превратить Россию в ведущую мировую державу по инновациям в сфере IT", — уверены предприниматели.

В ассоциации готовы также принять активное участие в разработке соответствующей законодательной базы.