Цены на нефть растут

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник растут на фоне возобновившихся опасений инвесторов в связи с возможным резким снижением предложения на рынке после введения американский санкций против Ирана в ноябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до 72,23 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — увеличивалась на 0,17%, до 65,53 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций, в ноябре — будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, трансакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Кроме того, в понедельник глава иранского министерства нефти Бижан Зангане сообщил, что французская нефтяная компания Total официально покинула Иран и проект "Южный Парс 11". Позднее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что Total подтвердила выход из проекта после того, как не смогла получить специальное разрешение от Вашингтона на продолжение работы в Иране. В компании отметили, что долю Total в проекте может забрать китайская государственная компания CNPC.

По оценке аналитиков французского банка BNP Paribas, добыча нефти в странах ОПЕК, членом которой является и Иран, упадет с 32,1 миллиона баррелей в день в 2018 году до 31,7 миллиона баррелей в день в 2019 году, добавляет Рейтер.

На торги также оказало влияние сообщение министерства энергетики США о том, что ведомство продаст 11 миллионов баррелей сырой нефти из своего стратегического резерва. Поставки планируют с октября по ноябрь текущего года. Заявки на приобретение нефти будут приниматься до 28 августа. Согласно данным ведомства, отчитавшегося о росте запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 10 августа, стратегический резерв нефти в стране составляет 660 миллионов баррелей.