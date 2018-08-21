За вас, за нас, за газ. Москва и Берлин готовы противостоять США

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Россия и Германия намерены совместно отстаивать проект "Северный поток — 2". Об этом договорились Владимир Путин и Ангела Меркель в минувшую субботу. Почему Берлин ради нового газопровода не боится пойти на конфликт с Вашингтоном — в материале РИА Новости.

Связанные одной трубой

Российский президент и канцлер ФРГ наметили меры, позволяющие оградить проект "Северный поток — 2" от возможных "неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств". Под "третьими государствами" подразумеваются в первую очередь США, пытающиеся сорвать строительство.

Дональд Трамп неоднократно называл Германию "заложницей" Москвы из-за зависимости от российских энергоресурсов. А в начале августа в конгресс представили проект закона об очередных санкциях (Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля, DASKAA), которые грозят европейским компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2".

Как сообщает Wall Street Journal, согласование перечня ограничительных мер между Белым домом, Госдепартаментом, Министерством торговли и Министерством энергетики уже завершается.

Единственный до сих пор не решенный вопрос — ограничиться ли санкциями только в отношении компаний, прокладывающих трубопровод в Балтийском море, или распространить их на банки и другие фирмы, участвующие в финансировании проекта.

Вашингтон рассчитывает помешать строительству газовой ветки, чтобы ослабить и экономически изолировать Россию. Но пока эффект получается обратный.

Санкции и торговые войны, то и дело объявляемые Вашингтоном, лишь подталкивают Москву и Берлин к сближению. Потому что отказаться от "Северного потока — 2" Россия не хочет, а Европа просто не может.

Замены не будет

Достаточно отметить, что партнеры по проекту — "Газпром" и пять европейских компаний — уже вложили него пять с половиной миллиардов долларов. В случае прекращения работ эти деньги придется списать в убытки, чего, разумеется, никто не желает. Еще более весомой может быть упущенная выгода.

Главная ресурсная база "Газпрома" (полуостров Ямал) и основные покупатели российского газа (страны Северо-Западной Европы) соединяются "Северным потоком — 2" практически по прямой линии. Этот маршрут почти на две тысячи километров короче транзита через Украину.

Тариф на прокачку газа по "Северному потоку — 2" будет ниже, чем по уже существующим маршрутам, — не два с половиной, а 2,1 доллара за тысячу кубометров на расстояние 100 километров. В целом, по оценкам "Газпрома", затраты при доставке газа в Европу по северному коридору снизятся в 1,6 раза.

В итоге "Северный поток — 2" позволит европейским странам дополнительно экономить около семи миллиардов долларов в год. Отказываться от таких денег только из-за недовольства Трампа участники проекта не собираются.

Но самое главное — реальной альтернативы у Европы просто нет. Нынешний хозяин Белого дома обещал заместить российский трубопроводный газ американским СПГ, однако это невозможно.

Мощности Sabina Pass, единственного американского завода по сжижению газа, работающего на экспорт, на 94 процента уже зарезервированы потребителями — British Petroleum и несколькими дальневосточными трейдерами.

Именно поэтому, когда прошлой зимой в Европе ударили морозы и газа стало не хватать, США не смогли поставить СПГ в Старый Свет, даже несмотря на резкий рост цен. Свободных объемов топлива у Вашингтона просто не было. И не будет еще долго.

Новые проекты строительства экспортных заводов по сжижению природного газа находятся в подвешенном состоянии: банки не выделяют под них кредит, пока нет гарантии сбыта. А таких гарантий быть не может, пока Европа не возьмет на себя твердые обязательства по масштабным закупкам. Но европейцы не готовы заключать обязывающие соглашения, пока у США нет мощностей для экспорта СПГ в достаточных объемах.

Каспийский тупик

Даже в Вашингтоне начали осознавать безнадежность ситуации и теперь говорят о необходимости поставок в Европу не американского, а азиатского газа в обход России.

"Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию", — заявил на прошлой неделе американский конгрессмен Девин Нунес. По его словам, этот трубопровод в данный момент — единственный способ ослабить зависимость Европы от российского газа.

Учредители проекта планируют, что Трансадриатический газопровод (TAP) станет продолжением трубы TANAP, проходящей от азербайджанского месторождения Шах-Дениз до Турции. Предполагаемый маршрут TAP пролегает по территории Греции, Албании, а затем по дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первоначальная мощность TAP составит десять миллиардов кубометров газа в год. Но проблема в том, что возможности месторождения Шах-Дениз ограничены именно таким уровнем добычи, которого сейчас хватает только Турции.

Другими словами, чтобы наполнить Трансадриатический газопровод, к TANAP нужно подключить туркменский газ. Для этого необходимо проложить трубу через Каспийское море. Но это невозможно, пока права на дно Каспия не разграничены.

На недавнем саммите прикаспийских государств в Актау Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран подписали долгожданное многостороннее соглашение о морских границах на Каспии. Дно и недра придется делить посредством двусторонних соглашений на основе международного морского права. Однако есть проблема.

Ширина прибрежной зоны, в которой каждая страна имеет право законно вести экономическую деятельность, — 200 миль (около 370 километров). А максимальная ширина Каспийского моря не превышает 435 километров. То есть экономические зоны разных государств неизбежно будут пересекаться.

На поиск компромиссов по территориальным вопросам между прикаспийскими державами уйдет много лет, за это время проект TAP полностью утратит актуальность. Так что и эта идея вашингтонских стратегов не сулит Европе новых поставок газа.

Караван идет

По большинству прогнозов, потребление газа в ЕС будет только расти, несмотря на расширение альтернативной энергетики. Особенно сильно от импорта газа зависит Германия, отказавшаяся от эксплуатации АЭС.

Поэтому Берлин готов бороться за "Северный поток — 2", даже невзирая на угрозу американских санкций. Перспектива столкнуться с дефицитом топлива выглядит для Берлина еще более пугающей.

Символично, что в прошлую пятницу, буквально накануне встречи Путина и Меркель, власти германской федеральной земли Бранденбург выдали разрешение на укладку по территории региона газопровода Eugal, который свяжет "Северный поток — 2" с газопроводной системой Чехии.

"Несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, надежное и доступное снабжение природным газом остается незаменимым для отопления зданий, технологических нужд промышленности и выработки электроэнергии", — прокомментировал министр экономики и энергетики земли Бранденбург Альбрехт Гербер.

"Подготовка к строительству уже ведется. Работы начнутся в ближайшие недели одновременно в нескольких местах", — отмечается в сообщении оператора проекта — компании Gascade Gastransport, "дочки" BASF и "Газпрома".

Ожидается, что газопровод Eugal общей протяженностью 480 километров будет готов к концу 2020 года.