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Экономика

В зоне полного доступа: в России отменили роуминг

(обновлено: 08:11 21.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБолельщик на чемпионате мира по футболу в РоссииБолельщик на чемпионате мира по футболу в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Роуминг в России перестанет существовать — "Мегафон", "Вымпелком", МТС и Tele2 отменят его к 1 сентября. В июле Госдума одобрила законопроект о ликвидации национального роуминга, поставив точку в спорах "большой четверки" с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Почему операторы не желали отказываться от этих тарифов, как изменились цены на связь и за какие услуги абонентам теперь придется платить больше — в материале РИА Новости.

Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Крыму не отменят плату за роуминг

Компенсируют падение

Отмене роуминга предшествовали многолетние обсуждения, а летом 2017-го Федеральная антимонопольная служба взялась за дело всерьез: потребовала от "большой четверки" прекратить взимать плату за междугородние звонки. Причем в двухнедельный срок. Но операторы заняли оборону: им нужны деньги на развитие сетей, а роуминг — наименее чувствительная для абонентов ниша, в которой можно заработать.

Вложения в инфраструктуру — действительно существенная статья расходов, сейчас, например, необходимо инвестировать в сети 5G. А в результате падения рубля в 2014 году, до сих пор не отыгранного рынком, оборудование обходится гораздо дороже, чем до кризиса.

К тому же, как объяснял Виталий Солонин, руководитель департамента беспроводных технологий международной консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, рынок сотовой связи стагнирует, доходы операторов снижаются.

© РИА Новости / Яков АндреевПерейти в фотобанкМонтаж вышек сотовой связи в Томской области
© РИА Новости / Яков Андреев
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Монтаж вышек сотовой связи в Томской области

Отчасти это происходит из-за снижения цен на голосовую связь. Мобильный контент и передача данных не покрывают этих потерь. "Но основная причина стагнации — в насыщении рынка и высокой конкуренции", — отмечает Константин Анкилов, управляющий партнер ТМТ-Консалтинг.

Впрочем, как указывают наблюдатели, роль внутрироссийского роуминга как источника дохода игроки рынка склонны преувеличивать, это всего лишь три процента от общей выручки.

Смартфон. Архивное фото
CC0 / Foundry /
Операторы назвали даты отмены роуминга в России

Ценовое влияние минимально

Видя, что операторы не реагируют на предписания, ФАС возбудила дела против "большой четверки". А к декабрю 2017-го потребовала исполнить предупреждение по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в стране, что фактически означало его отмену.

Теперь точка в этом противостоянии поставлена — в июле Госдума одобрила законопроект о ликвидации национального роуминга на территории России. 

Глава ФАС Игорь Артемьев обещал, что после отмены роуминга цены на связь в России не вырастут. Хотя, как указывают аналитики, операторы, готовясь к неизбежному, подняли цены еще полгода назад. Отказ от роуминга уже заложен в новые тарифные планы.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Но цены выросли несильно: примерно на три процента.

В целом же стоит ждать более ощутимого повышения тарифов. Как отмечает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, "большая четверка" до сих пор не "отбила" потери, понесенные в результате обвала рубля в 2014 году. Операторы приступили к корректировке с большой задержкой, только в 2016 году, и пока возместили курсовые потери лишь на 45 процентов.

Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Карен Карапетян во время встречи. 24 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Россия и Армения планируют снизить тарифы на взаимный роуминг
Поэтому в ближайшие два-три года услуги операторов мобильной связи продолжат дорожать — в среднем на 20 процентов в год, прогнозирует аналитик.

Больше гигабайтов и минут

Платить придется больше не за голосовую связь, а за прием и передачу данных. Стоимость гигибайта постоянно падает, но пользователям нужно все больше трафика. В результате средний счет на клиента растет. "Сейчас подорожание мобильного интернета временно приостановилось — идет ценовая война между операторами, так как один из них ввел безлимиты на передачу данных, — отмечает Муртазин. — Но в итоге цены все равно повысятся".

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Другое дело, что это будет не столь явно: операторы ускоряют перевод абонентов с поминутных тарифов на пакетные, и условия поменяются уже в пакетах.

"Напрямую поднимать тарифы на таком конкурентном рынке, как мобильная связь, очень сложно, поэтому логичный путь — это предложение пакетов со все большим количеством гигабайтов и минут", — объясняет Константин Анкилов.

Таким образом, операторы вынуждают потребителя платить больше, но за больший объем услуг, в первую очередь — за трафик. При этом удельная стоимость гигабайта снижается. 

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