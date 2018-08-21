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Экономика

"Белый дом свихнулся": почему Трампа обвинили в экономическом невежестве

(обновлено: 08:16 21.08.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 21 авг РИА Новости, Александр Лесных. Акции крупнейших американских компаний могут обесцениться практически вдвое, считает Дэвид Штокман, занимавший пост главы Бюджетного управления США при президенте Рейгане. По мнению финансиста, фондовый рынок обрушится сразу после очередного скачка биржевых индексов. Какие риски для американской экономики создала администрация Трампа и почему эксперты не верят в позитивный сценарий в материале РИА Новости.

Экономическое невежество

Газовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"У нас не будет счастливого финала. Мы ведем торговые войны почти со всем миром, и ситуация продолжит ухудшаться, потому что Дональд Трамп недоволен результатом. А это экономическое невежество в торговле", заявил Дэвид Штокман в интервью американскому каналу CNBC.

Основной причиной предстоящего обвала фондовых рынков он считает кризис в торговле с Китаем. По мнению эксперта, экономика США не настолько сильна, чтобы справиться с его последствиями. Особенно в условиях бюджетного дефицита, который в 2018 году составит порядка 607 миллиардов долларов, а в 2019-м, по прогнозам Bipartisan Policy Centero, увеличится почти в два раза — до 1,1 триллиона долларов, или 5,7% ВВП. То есть станет таким же, как после рецессии 1980-х годов.

Единственный выход из ситуации ускорение темпов расширения международной торговли, способное привести к подъему мировой экономики. Однако пошлины против товаров из Китая, Турции и других стран, наоборот, сократят товарооборот на 0,3% уже в этом году, уверен исполнительный директор Maersk Сорен Скоу.

В интервью Bloomberg руководитель крупнейшего мирового грузоперевозчика отметил, что негативный эффект от импортных тарифов для Вашингтона окажется в десять раз сильнее, чем для конкурентов.

Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дело в том, что развивающиеся страны в нынешних торговых войнах защищены эффектом замещения: соседи Китая по Азиатско-Тихоокеанскому региону с удовольствием заполнят опустевшие полки магазинов Поднебесной своими товарами вместо американских.

России еще проще: с момента введения первых санкций в 2014 году товарооборот между Москвой и Вашингтоном сократился до мизерных 23,1 миллиарда долларов. В 2017-м, по данным ФТС, общий объем внешней торговли страны достиг 584 миллиардов долларов, из которых 357 миллиардов приходятся на экспорт.

США куда больше зависят от импорта. Даже традиционные американские бренды вроде Nike и Apple основной объем продукции производят в Китае. Поэтому страдают от таможенных барьеров.

© AFP 2018 / Bryan R. SmithСотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи после окончания торгов
© AFP 2018 / Bryan R. Smith
Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи после окончания торгов

Мыльный пузырь

Марк Цукерберг. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Новый кризис начался с Facebook и Netflix, все остальные на очереди
Еще один серьезный риск для американского фондового рынка очевидная переоцененность IT-гигантов FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google). В этом году рост американского фондового рынка на 80% обеспечен акциями этой пятерки компаний.

Однако финансовые отчеты большинства из них во втором квартале привели к небывалому обвалу на рынке: Facebook подешевел сразу на 20%, или 130 миллиардов долларов, Netflix на 15% (минус 24 миллиарда). Помог квартальный отчет Apple, показавший рост выручки на 17%, до 53,3 миллиарда долларов.

Тем не менее два самых известных управляющих хедж-фондами в Европе Грег Коффи и Рассел Кларк предостерегли клиентов от дальнейших инвестиций в IT-индустрию, отметив, что ситуация на раздутом рынке высокотехнологичного сектора как под копирку повторяет "кризис доткомов" 18-летней давности.

В марте 2000 года индекс Nasdaq достиг рекордной отметки в 5046,86 пункта, после чего инвесторы стали фиксировать прибыль массовой распродажей акций IT-стартапов. В результате к 9 октября 2002 года Nasdaq Composite рухнул до исторического минимума в 1114,11 пункта.

Долги, которые ничего не стоят

Торговый порт в Шанхае
© AFP 2018 / Johannes Eisele
По рукам: как Россия и Азия подвинут США в мировой торговле
Не добавляет оптимизма и ситуация на рынке американских ОФЗ. Обеспокоенность инвесторов вызвана не только торговыми войнами, но и экстремальной доходностью американских долговых бумаг: для трехлетних облигаций 2,7%, для десятилетних почти 3%.

Это объясняется снижением общего количества бумаг в портфелях инвесторов и повышением ключевой ставки ФРС, которая, по прогнозам Morgan Stanley, еще дважды увеличится в этом году. Фактически это означает, что США нужно все больше денег для обслуживания государственного долга, достигшего астрономического 21 триллиона долларов, или почти 109% ВВП страны.

Инвесторы понимают, что после обвала биржевых индексов Вашингтон просто не сможет расплатиться по долгам, и избавляются от ничем не обеспеченных государственных активов. В этом году Китай сократил инвестиции в американский госдолг до 1,18 триллиона долларов, Япония до 1,031 триллиона (минимум с октября 2011 года). Продают американские ОФЗ Турция, Индия, Тайвань и Мексика. Россия уже реализовала 84% процента облигаций.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗолотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки

В то, что кризиса можно избежать, мало кто верит. Об этом свидетельствуют действия центробанков многих стран, наращивающих золотой запас. С 2014 года свои слитки из американских хранилищ вывезли Нидерланды, Германия и Турция. Ставку на драгоценный металл сделала Россия, увеличившая запасы до рекордных двух тысяч тонн.

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