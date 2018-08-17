В Ульяновской области договорились о "перезагрузке" авиакластера

УЛЬЯНОВСК, 17 авг – РИА Новости. Участники Международного авиатранспортного форума "МАТФ-2018", проходящего в Ульяновске, подписали соглашение о "перезагрузке" кластера "Ульяновск-Авиа" в соответствии с новыми требованиями федеральной нормативной базы. Подписи под документом поставили представители 11 компаний, входящих в авиакластер региона, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ульяновской области.

Участниками соглашения стали "Авиастар-СП", "АэроКомпозит-Ульяновск", "Промтех-Ульяновск", "Спектр-Авиа", Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, КБ "Туполев", Центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники "Авиасервис", авиакомпания "Волга-Днепр", а также вузы — Ульяновский институт гражданской авиации имени Бугаева, УлГУ и УлГТУ.

"Ульяновская область давно зарекомендовала себя как авиационный регион. Предприятия авиастроительного направления объединены в авиационный кластер. И сегодня наша задача – вписаться в разработанные и утвержденные на федеральном уровне требования для кластеров, чтобы участники нашего авиационного сообщества могли получать необходимую информационную поддержку и имели возможность в дальнейшем пользоваться субсидиями для реализации кластерных проектов", – приводит пресс-служба слова губернатора Сергея Морозова, сказанные на открытии форума.

Участники форума в Ульяновске подчеркнули необходимость таких встреч для развития авиации не только в регионе, но и в России в целом.

"Это уникальный форум. Тут встречаются те, кто строит самолеты, и те, кто их эксплуатирует. Именно этим определяется его эффективность, многогранность и полезность. Форум проводится в Ульяновске именно потому, что здесь производятся самолеты, базируется одна из крупнейших в мире грузовых авиакомпаний, построен современный аэропорт, который в ближайшие недели будет введен в эксплуатацию", – цитирует пресс-служба слова замминистра транспорта России Александра Юрчика.

В этом году в форуме, который проводится в Ульяновской области с 2011 года, принимает участие более 200 делегатов. Это руководители предприятий авиаотрасли, специалисты по вопросам кооперации в области ведущих авиапроектов страны, образовательного и научного сообщества, а также главы субъектов РФ, заинтересованных в развитии авиационных активов на своих территориях.

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