Амурская область выпустила криптовалюту AmurCoin для ВЭФ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг – РИА Новости. Амурская область выпустила к Восточному экономическому форуму криптовалюту AmurCoin, расплатиться которой на ВЭФ-2018 за региональные сувениры смогут все желающие, сообщает в пятницу инвестиционный портал Амурской области.

Разработчиками проекта AmurCoin выступили агентство Амурской области по привлечению инвестиций совместно с амурскими и московскими IT-предпринимателями.

"На базе российской блокчейн-плотформы выпущено несколько миллионов AmurCoin. Первые транзакции смогут совершить все желающие участники ВЭФ. Посетители павильона получат AmurCoin, обменяв количество шагов, пройденных во время форума. Необходимо лишь предоставить данные со своего фитнес-трекера или телефона либо взять в аренду трекер на стенде", — поясняется в сообщении.

На криптовалюту можно будет купить амурские сувениры: портативную зарядку, амурское мороженое, мед. Получить AmurCoin можно и сделав публикацию с хэштегом "investamur" или подписавшись на страницу регионального агентства инвестиций в социальных сетях.

"При разработке AmurCoin мы не ставили задачу создать новую платежную систему. Этот эксперимент поможет показать, как можно применить блокчейн технологии. Чтобы заинтересовать как можно больше людей, решили провести интерактив в рамках ВЭФ", — рассказал руководитель амурского агентства инвестиций Павел Пузанов, слова которого приводятся в сообщении.

После форума региональную криптовалюту будут использовать как краудфандинговую платформу для привлечения средств в инвестиционные и социальные проекты региона.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.