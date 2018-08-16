Энергетический холдинг создаст в Иванове более 700 новых рабочих мест

ИВАНОВО, 16 авг — РИА Новости. Энергетический холдинг "Интер РАО" создаст в Иванове более 700 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Компания переводит в областной центр обслуживающие подразделения финансово-экономического блока, в частности, по управлению персоналом, бухгалтерскому и налоговому учёту, осуществлению казначейских платёжных операций. Общий центр обслуживания компании откроется в марте 2019 года. Проект будет реализовываться поэтапно: в начале 2019 года планируется набрать порядка 200 человек, а к 2020 году выйти на целевые 700 новых рабочих мест", – сказал собеседник агентства.

По его словам, новая структура будет зарегистрирована в регионе, что приведёт к поступлению дополнительных налогов в бюджет Ивановской области. Реализация проекта также должна способствовать сокращению операционных затрат холдинга, оптимизации штатной численности, повышению скорости обработки и предоставления информации и ее качества.

Помещения, в которых разместится общий центр обслуживания, в четверг осмотрели врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и руководитель Финансово-экономического центра ПАО "Интер РАО" Евгений Мирошниченко.

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"Ключевым фактором для принятия решения о переводе в Ивановскую область стал запуск комфортного железнодорожного сообщения с Москвой. Кроме того, у нас семь вузов – город студентов, трудолюбивые люди, поэтому я убеждаю многие корпорации, чтобы переводились именно к нам. Это важно, поскольку создаются новые рабочие места, людям выплачивается легальная зарплата, появляется конкуренция за людей, возможность кадровых лифтов", – приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Соглашение об открытии в Ивановской области общего центра обслуживания компаний группы "Интер РАО" было подписано председателем правления холдинга Борисом Ковальчуком и врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским в феврале 2018 года в Москве.

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