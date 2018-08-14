"Газпром" и Botas прекратили разбирательство по пересмотру цен на газ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Газпром" и турецкая Botas прекратили арбитражное разбирательство по пересмотру цен на газ, говорится в отчете "Газпрома" за второй квартал 2018 года.

"Арбитражное разбирательство было прекращено 21 июня 2018 года в связи с коммерческим урегулированием спора", — говорится в отчете.

Турецкая Botas в октябре 2015 года подала в арбитраж иск к "Газпрому" с требованием о ретроактивном снижении цены на поставки газа из РФ с декабря 2014 года. Переговоры "Газпрома" и Botas по цене на газ завершились в конце мая 2018 года, когда был подписан протокол о сухопутном участке второй нитки "Турецкого потока", предназначенной для поставок газа в ЕС. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "Газпром" предоставит Botas скидку на газ в 10,25% за поставки газа в 2015–2016 годах и вернет компании переплату в 1 миллиард долларов.

"Газпром" не сообщал подробности, отметив лишь, что арбитражное разбирательство будет прекращено в ближайшее время. При этом "Газпром" намеревается выплатить основную часть переплаты за газ в ближайшее время, а остальная часть будет выплачена в виде скидки на будущие поставки.