Магнитогорский меткомбинат поддержит проект ВСМ Челябинск-Екатеринбург

ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) поддержал проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург, комбинат вошел в состав участников хозяйственного партнерства со взносом 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Мы приветствуем решение руководства Магнитогорского металлургического комбината войти в состав участников хозпартнерства "Уральская скоростная магистраль". Оцениваю это решение как четкое выражение позиции крупного, якорного для Челябинской области бизнеса в отношении не менее крупного инфраструктурного проекта. Тот факт, что сегодня уверенно расширяется пул участников проекта за счет крупнейших компаний региона, приближает его реализацию в интересах жителей Челябинской и Свердловской областей, чьи экономики становятся все более взаимосвязанными", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Бориса Дубровского.

ПАО "ММК" вошло в состав участников хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" со взносом 10 миллионов рублей, уточняется в сообщении.

По словам замгубернатора региона Руслана Гаттарова, на УВСМ предусматривается высокая степень локализации производства материалов и оборудования на территории Уральского федерального округа. "Магнитогорский металлургический комбинат может обеспечить потребности проекта в металле и металлопрокате", – пояснил он.

По данным пресс-службы губернатора, кроме ММК в хозпартнерство "Уральская скоростная магистраль" вошел Челябинский трубопрокатный завод, Русская медная компания. На сегодняшний день в партнёрстве состоит шесть участников – Свердловская и Челябинская области, РВМ-Капитал, ЧТПЗ, РМК и ММК. Стратегическим партнёром проекта выступает ОАО "РЖД", с которым в рамках Петербургского международного экономического форума Челябинская и Свердловская области подписали соглашение о сотрудничестве.

В марте Минтранс России принял решение о возможности заключения концессионного соглашения о строительстве уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург. Переговоры по согласованию условий заключения концессионного соглашения должны быть проведены до 30 сентября.