Слабый рубль не вынудил россиян скупать валюту

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рубль на прошлой неделе на фоне санкционных рисков начал резкое падение, однако россиян это не напугало — банки не увидели ажиотажа на операции по обмену валюты, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков.

Единственным банком, который сообщил о небольшом росте числа валютообменных операций, стал Московский кредитный банк. По словам начальника управления кассовых операций МКБ Ольги Ермаковой, повышенный спрос наблюдался только в минувший четверг на доллары США — в день было проведено около 1,2 тысячи операций в долларах и 700 операций в евро. Одинаково популярны были операции как по продаже, так и по покупке, отметила она.

"В остальные дни недели валютообменные операции производились в стандартном объеме и количестве", — указала Ермакова.

Рубль последние несколько дней ощутимо снижался к доллару и к евро на фоне роста санкционных рисков. Так, утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, в свою очередь, курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превысил 78 рублей.

В рамках обычного

В банке "Открытие" отметили, что не наблюдают никакого ажиотажа на операции по обмену валюты, все операции проходят в рамках обычного. В кредитной организации также сообщили о незначительном приросте средств вкладчиков, не уточнив валюту депозитов.

"Объем операций по покупке-продаже иностранной валюты с начала прошлой недели существенно не изменился", — указали в Россельхозбанке.

О том, что не наблюдается роста объема обменных операций и спроса на иностранную валюту, заявили и в Росбанке. В Совкомбанке также не видят повышенного спроса на валюту со стороны россиян.

Зампред правления Сбербанка Александр Морозов в минувший четверг, 9 августа, сообщил РИА Новости, что банк на прошлой неделе наблюдал сезонно низкий уровень спроса населения на обмен рублей в иностранную валюту, в день обменивали до 20 миллионов долларов. Он тогда отметил, что с начала августа Сбербанк привлек более 40 миллиардов рублей средств клиентов во вклады в разных валютах, каких-либо необычных движений в банке не наблюдали.

В Крыму и Севастополе россияне также не спешили обменивать рубли на иностранную валюту. "Банк не отмечал повышенного спроса на наличную иностранную валюту в Крыму и Севастополе на прошлой неделе, показатели по количеству и объему совершения валютообменных операций сохраняются в пределах нормы. В рамках валютообменных операций на прошлой неделе наиболее востребованным был доллар США", — сообщили в пресс-службе РНКБ.