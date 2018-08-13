Слабый рубль не вынудил россиян скупать валюту

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рубль на прошлой неделе на фоне санкционных рисков начал резкое падение, однако россиян это не напугало — банки не увидели ажиотажа на операции по обмену валюты, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков.
"В остальные дни недели валютообменные операции производились в стандартном объеме и количестве", — указала Ермакова.
Рубль последние несколько дней ощутимо снижался к доллару и к евро на фоне роста санкционных рисков. Так, утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, в свою очередь, курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превысил 78 рублей.
В рамках обычного
"Объем операций по покупке-продаже иностранной валюты с начала прошлой недели существенно не изменился", — указали в Россельхозбанке.
О том, что не наблюдается роста объема обменных операций и спроса на иностранную валюту, заявили и в Росбанке. В Совкомбанке также не видят повышенного спроса на валюту со стороны россиян.
В Крыму и Севастополе россияне также не спешили обменивать рубли на иностранную валюту. "Банк не отмечал повышенного спроса на наличную иностранную валюту в Крыму и Севастополе на прошлой неделе, показатели по количеству и объему совершения валютообменных операций сохраняются в пределах нормы. В рамках валютообменных операций на прошлой неделе наиболее востребованным был доллар США", — сообщили в пресс-службе РНКБ.