В Минфине разработали проект о введении экологического налога

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Плата за негативное воздействие на окружающую среду может быть преобразована в экологический налог, следует из проекта поправок Минфина в Налоговый кодекс РФ.

Документ разработан для включения в кодекс неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, говорится в пояснительной записке к документу, который размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Минфин ранее сообщал о планах провести анализ действующих неналоговых платежей. Те из них, которые обладают признаками налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках НК, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

В настоящее время нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду закреплены в законе об охране окружающей среды. Ее размер рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ.

Анализ динамики поступлений такой платы в бюджетную систему РФ свидетельствует о низкой эффективности взимания данного неналогового платежа, сообщает Минфин. Это, по его мнению, порождает необходимость финансировать государственные экологические программы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. В ряде стран платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в виде налогового платежа, отмечается в записке.

"Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду", — говорится в пояснительной записке.

Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.