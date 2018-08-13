В Минфине разработали проект о введении экологического налога

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Плата за негативное воздействие на окружающую среду может быть преобразована в экологический налог, следует из проекта поправок Минфина в Налоговый кодекс РФ.
В настоящее время нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду закреплены в законе об охране окружающей среды. Ее размер рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ.
Анализ динамики поступлений такой платы в бюджетную систему РФ свидетельствует о низкой эффективности взимания данного неналогового платежа, сообщает Минфин. Это, по его мнению, порождает необходимость финансировать государственные экологические программы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. В ряде стран платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в виде налогового платежа, отмечается в записке.
Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.