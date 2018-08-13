На Кубани намерены отремонтировать более 800 многоэтажек

КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Более 800 многоквартирных домов уже капитально отремонтированы в текущем году в Краснодарском крае, в общей сложности до конца 2018 года капитальный ремонт пройдет в 822 многоэтажках на сумму 1,592 миллиарда рублей, сообщает министерство ТЭК и ЖКХ региона.
По данным краевых властей, с 2015 года отремонтировано 1425 домов. Всего в долгосрочный план капремонта включено свыше 18 тысяч домов в Краснодарском крае.
В 2017 году на Кубани в программе "Формирование современной городской среды" участвовали 22 муниципалитета. На благоустройство более 220 объектов было направлено около 1,8 миллиарда рублей. В текущем году приняты заявки от 43 городов и районов. До конца года власти региона планируют отремонтировать 45 дворовых, 45 общественных территорий и два парка.