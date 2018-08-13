Рубль резко перешел к росту к доллару и евро

Табло курса обмена доллара и евро к рублю в Москве. 13 августа 2018

Табло курса обмена доллара и евро к рублю в Москве. 13 августа 2018

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Курс рубля днем в понедельник резко перешел к росту к основным иностранным валютам и в моменте прибавил 19 копеек к доллару и столько же к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск понедельника снижался на 6 копеек, до 67,64 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 77,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия — 72,8 доллара за баррель.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке >>