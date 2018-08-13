Путин и Меркель могут поднять вопрос перехода на расчеты в евро

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вопрос перехода на расчеты в евро может быть поднят на встрече лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Ангелы Меркель, но основными вопросами переговоров будут сотрудничество в условиях новых американских санкций, Сирия, Украина и Иран, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ. Он предположил, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии, урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество.
Обойти санкции
"Речь идет, естественно, в целом не только о российско-германских, но и российско-европейских отношениях в условиях новых американских санкций. Это очень важная тема для обеих сторон, от Германии тут очень многое зависит, необходимо каким-то образом не только реагировать, но и вырабатывать совместные подходы в отношении того, каким образом может развиваться взаимодействие в условиях американских экстерриториальных санкций", — заявил Данилов РИА Новости.
Он добавил, что в этом контексте будет рассмотрен вопрос реализации проекта газопровода "Северный поток-2", "о том, каким образом обеспечивать это российско-германское, российское-европейское взаимодействие." "Это очень и очень сложно", — отметил собеседник агентства.
"Думаю, такая возможность вполне есть. Это серьезная карта и экономическая мера — перейти в расчеты в евро. Естественно, нужно просчитывать все за и против… Для Европы переход России на расчеты в Европы вполне возможен, но не несет дополнительные политические и экономические риски", — отметил он.
Говоря о том, могут ли Путин и Меркель обсудит этот вопрос, эксперт предположил, что такое возможно — "если эта тема звучит, значит она может обсуждаться".
Другими темами переговорах, по мнению эксперта, станут поиск путей сохранения иранской ядерной сделки, урегулирование на Украине, сирийское урегулирование. В отношении Сирии "речь идет о том, каким образом Европа может или не может быть частью потенциальных российско-американских договоренностей" по урегулированию в этой стране.
Кроме того, вопрос украинского урегулирования также приобретает особую актуальность. "Сейчас Украина вступила в фазу предвыборной кампании, необходимо каким-то образом обеспечивать управляемость ситуации с Донбассом в условиях этой предвыборной ситуации", — заявил эксперт.
Фактор Эрдогана?
По мнению Данилова, Меркель и Путин как две-страны, активно сотрудничающие с Турцией, вряд ли будут обсуждать трехсторонние форматы взаимодействия с этой страной.
"Не думаю, что турецкий вопрос будет обсуждаться напрямую, в повестку дня встречи он точно не будет входить, косвенно может быть поднят. Несмотря на то что в Турции, действительно, сейчас происходят существенные подвижки с точки зрения формулирования внешнеполитической линии, тем не менее турецкая политика в отношении Германии, ЕС, с одной стороны, и России, с другой, — они самостоятельны. Обсуждать возможности согласования этой политики — не в интересах ни одного государства", — заявил Данилов.
Также эксперт не считает, что активизация контактов РФ и ФРГ может свидетельствовать о том, что Берлин решил проводить внешнюю политику без оглядки на США.
"Европа хочет быть самостоятельной очень давно. Другое дело, есть ли у нее для этого ресурсы и инструменты. Как показывает практика, ресурсов и инструментов у нее мало. Кроме того, Европа объединилась с США после 2014 года на платформе сдерживания России, и изменять эту позицию Европа не может и не будет. Поэтому играя на этом поле, возможности для какой-то самостоятельности Европы крайне невелики, хотя они и есть", — пояснил он.