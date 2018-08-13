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Экономика

Путин и Меркель могут поднять вопрос перехода на расчеты в евро

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вопрос перехода на расчеты в евро может быть поднят на встрече лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Ангелы Меркель, но основными вопросами переговоров будут сотрудничество в условиях новых американских санкций, Сирия, Украина и Иран, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ. Он предположил, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии, урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество.

Обойти санкции

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Германии назвали возможные темы переговоров Путина и Меркель
По мнению Данилова, одним из центральных вопросов на переговорах может стать новый пакет санкций против России, введение которого ранее анонсировал Вашингтон. Первый пакет санкции должен вступить в силу 22 августа.

"Речь идет, естественно, в целом не только о российско-германских, но и российско-европейских отношениях в условиях новых американских санкций. Это очень важная тема для обеих сторон, от Германии тут очень многое зависит, необходимо каким-то образом не только реагировать, но и вырабатывать совместные подходы в отношении того, каким образом может развиваться взаимодействие в условиях американских экстерриториальных санкций", — заявил Данилов РИА Новости.

Он добавил, что в этом контексте будет рассмотрен вопрос реализации проекта газопровода "Северный поток-2", "о том, каким образом обеспечивать это российско-германское, российское-европейское взаимодействие." "Это очень и очень сложно", — отметил собеседник агентства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отвечая на вопрос, могут ли Россия и Германия, а также ЕС перейти на расчеты в евро, чтобы обезопасить двусторонее взаимодействие от возможных будущих ограничений со стороны США, Данилов отметил, что такая возможность есть, но этот сценарий рассматривается пока только "как одна из идей".

"Думаю, такая возможность вполне есть. Это серьезная карта и экономическая мера — перейти в расчеты в евро. Естественно, нужно просчитывать все за и против… Для Европы переход России на расчеты в Европы вполне возможен, но не несет дополнительные политические и экономические риски", — отметил он.

Говоря о том, могут ли Путин и Меркель обсудит этот вопрос, эксперт предположил, что такое возможно — "если эта тема звучит, значит она может обсуждаться".

Другими темами переговорах, по мнению эксперта, станут поиск путей сохранения иранской ядерной сделки, урегулирование на Украине, сирийское урегулирование. В отношении Сирии "речь идет о том, каким образом Европа может или не может быть частью потенциальных российско-американских договоренностей" по урегулированию в этой стране.

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. Архивное фото
© AFP 2018 / dpa / Holger Hollemann
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"По Сирии пока немецкая сторона продолжает сохранять неопределенную позицию, в том числе в отношении программы гуманитарной помощи и постконфликтного восстановления. Здесь есть, о чем поговорить", — отметил Данилов.

Кроме того, вопрос украинского урегулирования также приобретает особую актуальность. "Сейчас Украина вступила в фазу предвыборной кампании, необходимо каким-то образом обеспечивать управляемость ситуации с Донбассом в условиях этой предвыборной ситуации", — заявил эксперт.

Фактор Эрдогана?

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Другой страной, для которой приобрела актуальность проблематика расчетов в национальных валютах, стала страна-сосед ЕС — Турция. В последние дни турецкая лира снижается к доллару и другим валютам на фоне повышения пошлин на ввоз стали и алюминия в США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.

По мнению Данилова, Меркель и Путин как две-страны, активно сотрудничающие с Турцией, вряд ли будут обсуждать трехсторонние форматы взаимодействия с этой страной.

"Не думаю, что турецкий вопрос будет обсуждаться напрямую, в повестку дня встречи он точно не будет входить, косвенно может быть поднят. Несмотря на то что в Турции, действительно, сейчас происходят существенные подвижки с точки зрения формулирования внешнеполитической линии, тем не менее турецкая политика в отношении Германии, ЕС, с одной стороны, и России, с другой, — они самостоятельны. Обсуждать возможности согласования этой политики — не в интересах ни одного государства", — заявил Данилов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Турция намерена перейти на расчеты в нацвалюте с Россией
По его словам, "если бы эта тема возникла, в любом случае стороны не афишировали бы подобного рода консультации, кроме того, такие консультации могли спровоцировать больше разногласий, чем точек соприкосновения".

Также эксперт не считает, что активизация контактов РФ и ФРГ может свидетельствовать о том, что Берлин решил проводить внешнюю политику без оглядки на США.

"Европа хочет быть самостоятельной очень давно. Другое дело, есть ли у нее для этого ресурсы и инструменты. Как показывает практика, ресурсов и инструментов у нее мало. Кроме того, Европа объединилась с США после 2014 года на платформе сдерживания России, и изменять эту позицию Европа не может и не будет. Поэтому играя на этом поле, возможности для какой-то самостоятельности Европы крайне невелики, хотя они и есть", — пояснил он.

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