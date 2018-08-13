В AliExpress опровергли массовую блокировку аккаунтов россиян

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. AliExpress не занимается массовой блокировкой российских аккаунтов, открывающих спор с продавцом, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-магазина.

"Система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде (мошенничестве. — Прим. ред.)", — пояснили в компании.

Отмечается, что у пользователя всегда есть возможность подать апелляцию и вернуть аккаунт.

"Говорить о массовости не приходится: в месяц при общем объеме продаж на площадке это единичные случаи", — добавили в AliExpress.

Ранее портал Akket сообщил, что AliExpress начал блокировать учетные записи россиян за попытки обмана китайских продавцов. Раньше, если покупатель обнаруживал брак у товара, он мог открыть спор и в итоге вернуть деньги за покупку — частично или полностью. Этой возможностью воспользовались некоторые предприимчивые россияне, которые даже стали делиться советами, как обмануть китайских продавцов и бесплатно получить товар. В результате такие аккаунты начали блокировать.