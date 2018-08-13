Доллар превысил уровень 68 рублей

Монета в один рубль на фоне графика

Монета в один рубль на фоне графика

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника продолжает слабеть к основным мировым валютам, оставаясь под давлением санкционных рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:06 мск понедельника рос на 62 копейки — до 68,34 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 77,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов курс рубля снижался к доллару на 72 копейки — до 68,44 рубля, к евро — на 65 копеек, до 77,9 рубля. Таким образом, российская валюта остается у минимумов с апреля текущего года.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,36% — до 72,55 доллара за баррель.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>