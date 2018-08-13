Биткоин торгуется на уровне 6,4 тысячи долларов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник остается на уровне чуть выше 6,4 тысячи долларов, остановив нисходящий тренд, свидетельствуют данные торгов, при этом аналитики обращают внимание на риски для альткоинов.
Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно: Ethereum дешевел на 2,45%, до 318,86 доллара, Ripple — на 1,33%, до 0,3037 доллара, Bitcoin Cash – дорожал на 0,28%, до 578,35 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 216,02 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 51,2% всего рынка криптовалют.
"Относительная устойчивость биткоина говорит, что его падение, возможно, уже подошло к концу", — заявил РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.
При этом эксперт отмечает, что если снижение биткоина за неделю составило 10%, то для крупнейших альтернативных криптовалют — гораздо больше (19-30%). "Альткоины, тем не менее, еще могут оставаться под давлением", — добавляет аналитик.