Биткоин торгуется на уровне 6,4 тысячи долларов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник остается на уровне чуть выше 6,4 тысячи долларов, остановив нисходящий тренд, свидетельствуют данные торгов, при этом аналитики обращают внимание на риски для альткоинов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.47 мск биткоин дорожал на 1,38%, до 6,44 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин увеличивался в цене на 1,21%, достигая 6,417 тысячи долларов.

Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно: Ethereum дешевел на 2,45%, до 318,86 доллара, Ripple — на 1,33%, до 0,3037 доллара, Bitcoin Cash – дорожал на 0,28%, до 578,35 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 216,02 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 51,2% всего рынка криптовалют.

Курс биткоина прекратил свое снижение, начавшееся 31 июля, когда цена криптовалюты опустилась ниже 8 тысяч долларов. В минувшие выходные биткоин достигал примерно 6,1 тысячи долларов, однако к понедельнику закрепился выше 6,4 тысячи.

"Относительная устойчивость биткоина говорит, что его падение, возможно, уже подошло к концу", — заявил РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

При этом эксперт отмечает, что если снижение биткоина за неделю составило 10%, то для крупнейших альтернативных криптовалют — гораздо больше (19-30%). "Альткоины, тем не менее, еще могут оставаться под давлением", — добавляет аналитик.