"Практически революция". Эксперт оценил подписание конвенции по Каспию

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Подписание конвенции о статусе Каспийского моря – это огромный вклад в международное право, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

В воскресенье в казахстанском городе Актау прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Это практически революция и огромный вклад в международное право", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

"В данном случае удивительный пример — пять стран региона после более 20 лет упорной работы экспертов и политиков смогли найти общий язык и составили более-менее удовлетворяющий их "дизайн" этого региона, закрепили это в соглашении", — отметил он.

Эксперт указал, что, безусловно, всем сторонам без исключения пришлось пойти на некоторые уступки. "Конечно, это компромисс", — подчеркнул Суздальцев.

При этом он отметил, что для России как для супердержавы, для которой вопросы безопасности стоят на одном из первых мест, подписание конвенции будет означать значительную экономию средств.

"Каспийское море закрыто для внешних, нерегиональных сил, создание здесь баз, скажем, НАТО или США невозможно, по соглашению. Это позволяет нам в меньшей степени тратить ресурсы на прикрытие южных рубежей, ориентируясь на то, что здесь, в общем-то, собрался блок единомышленников", — напомнил эксперт

Кроме этого, по его словам, теперь появилась большая ясность в распределении крупных ресурсов региона — как самого моря, так и его дна.

"Это огромное продвижение вперед", — подытожил Суздальцев.

Согласно конвенции о статусе Каспийского моря, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.