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Экономика

Отказываться от доллара при торговле нефтью невыгодно, заявил эксперт

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. архивное фотоДоллары США. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские компании при торговле нефтью могут рассчитываться с зарубежными партнерами не только долларами, но и другими валютами, в том числе евро, однако американская валюта остается пока самой выгодной, и компании конвертируют эти средства именно в доллары, переводя их в Россию, заявила РИА Новости главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Доллары США. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Накануне первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на телеканале "Россия 1" о том, что министерство финансов РФ из-за непоследовательной политики США, подрывающей устойчивость доллара, не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.

"Сейчас с разными странами можно договариваться о том, чтобы проводить расчеты в их валютах. Европейцы и сейчас платят за поставки в евро, но российские компании конвертируют эти евро в доллары на мировом рынке и приводят в Россию уже американскую валюту, потому что в России единственная ликвидная компонента валютного рынка — это рынок "рубль-доллар", — сказала Орлова.

Она сообщила, что компании никогда не были вынуждены торговать именно в долларах. "Это естественное экономическое решение. В долларах просто выгоднее", — отметила она. Поэтому, по ее словам, вопрос заключается в том, какой валютой оперирует внутренний рынок. "И для того, чтобы компаниям, банкам было выгодно уходить из доллара, нужно, чтобы был другой ликвидный сегмент, где будут низкие комиссии, где будет выгодно торговать этой валютой. Альтернативы доллару пока нет", — отметила экономист.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
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Она добавила, что если вопрос связан с санкциями, то не известно, "захотят ли другие страны брать на себя санкционные риски — грубо говоря, заменять доллар своими валютами применительно к торговле с Россией".

"Мы понимаем, что политика Трампа не очень понятна, и многие страны говорят про комфорт, так сказать, инвестиций в доллары, но при этом доллар в последние месяцы укрепляется. Это подтверждение того, что даже если нам не очень комфортна внешнеполитическая риторика Америки, альтернативы доллару нет", — заключила Орлова.

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