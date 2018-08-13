Эксперт рассказал о последствиях запрета на возврат продуктов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Введение запрета на возврат ритейлерами продуктов поставщикам имеет много негативных последствий: магазины будут закупать меньший объемов товаров, у производителей снизится доступ к полке, а регионам нужно будет решать вопрос переработки дополнительных отходов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков.

Госдума в июле 2018 года приняла в первом чтении законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате.

"Принятие законопроекта — удар и по нам, и по производителям, и по потребителям. Торговые сети будут закупать меньший объем товаров, чтобы снизить издержки, связанные с утилизацией продуктов, у поставщиков будет меньший доступ к полке. Это негативно отразится на малых и средних производителях", — сказал Беляков.

Навязывание невозможно, возвраты нужны

Председатель президиума АКОРТ также напомнил, что закон не позволяет ритейлерам навязывать поставщикам возвраты продуктов.

"Кто-то говорит — сети как раз их и навязывают, но не забывайте, что поставщик может легко отказаться заключать с такой сетью договор, и обратиться к другой компании, которая это условие не ставит. Если кто-то из поставщиков столкнется с таким навязыванием — добро пожаловать в прокуратуру, и сетям мало не покажется. Мы не просто не злоупотребляем этим, это вообще невозможная история", — указал глава АКОРТ.

Кроме того, он обратил внимание на то, что торговые сети в принципе не могут навязывать условие о возвратах продуктов крупным производителям продуктов или агрохолдингам. Беляков также указал, что сейчас часть непроданных продуктов с коротким сроком годности можно вернуть производителю, пока продукт не потерял свои потребительские свойства. Затем производитель такую продукцию переработает.

"Даже если запретить возвраты в принципе, хотя объемы поставок снизятся, такая нереализованная продукция все равно будет", — подчеркнул председатель президиума ассоциации.

"Встает вопрос с утилизацией этой продукции. Куда нам ее вывозить? В регионы на свалки бытовых отходов. А это органика, она разлагается и является причиной для разных испарений, того испорченного воздуха, на который жалуются граждане. Готовы ли граждане и региональные власти к тому, что производственные мощности полигонов или заводов по переработке отходов нужно будет увеличивать? Я думаю, что не готовы", — продолжил Беляков.

По его словам, АКОРТ считает, что законопроект нельзя принимать, во-первых, до оценки воздействия на экономику поправок в закон о торговле, которые были приняты в 2016 году. "Второе: проект нельзя принимать, пока не пройдет оценка регулирующего воздействия его положений, а также пока не будет проведена оценка соответствия документа нашим обязательствам в рамках Евразийского экономического союза", — заключил Беляков.