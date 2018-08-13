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Экономика

Китай активно наращивает заказы на печать иностранной валюты, пишут СМИ

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© AFP 2018 / Anthony WallaceБаннер с изображением денежных купюр в Гонконге. Архивное фотоБаннер с изображением денежных купюр в Гонконге. Архивное фото
© AFP 2018 / Anthony Wallace

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Китай в последнее время получает необычайно крупные заказы на печать национальной валюты других государств, особенно много их приходится на страны, участвующие в инициативе "Один пояс, один путь", пишет издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Рабочий на месте реконструкции железной дороги между Будапештом и Белградом
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Издание связывает увеличение печати банкнот других государств со стремлением Пекина расширить свое влияние в мировой экономике и политике. Газета ссылается на несколько источников в китайской корпорации по печатанию и чеканке государственных ценных бумаг, которые еще в прошлом месяце сообщили, что типографии по производству банкнот по всей стране работают почти на полную мощность, чтобы выполнить установленную правительством необычно высокую квоту в этом году.

По данным газеты, наибольший спрос на услуги Китая в этой сфере наблюдается со стороны стран-участниц инициативы "Один пояс, один путь". Один из источников отметил, что по сравнению с тем, сколько печатается иностранной валюты, китайский юань занимает лишь небольшую долю от общего объема производимых банкнот.

Стратегия экономического развития «Один пояс – один путь»
© РИА Новости, Инфографика
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Стратегия экономического развития "Один пояс – один путь"

По словам главы китайской корпорации по печатанию и чеканке государственных ценных бумаг Лю Гуйшэна, раньше Китай не занимался печатью иностранных денежных знаков. Однако уже через два года после запуска инициативы "Один пояс, один путь" в 2013 году в Китае стали печатать непальские купюры номиналом в 100 рупий. С тех пор компания воспользовалась предлагаемыми возможностями в рамках проектов инициативы и получила контракты на производство денежных знаков ряда стран, включая Таиланд, Бангладеш, Шри-Ланку, Малайзию, Польшу, Бразилию и Индию.

Скульптура дракона в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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При этом один из источников в корпорации заявил, что "это может быть лишь вершиной айсберга", реальное число стран, которые уже печатают или планируют печатать свою валюту в КНР, может быть гораздо выше. По его словам, "некоторые правительства просили Пекин не придавать сделку огласке, так как эта информация может привести к угрозе национальной безопасности или вызвать ненужные дискуссии внутри той или иной страны".

Главный офис корпорации находится в Пекине, при этом у нее есть более 10 хорошо охраняемых типографий по всей стране со штатом сотрудников свыше 18 тысяч человек. Для сравнения газета приводит сведения, что штат Бюро гравировки и печати США составляет не более 2 тысяч человек, а в британской компании по печатанию денежных знаков De La Rue работает только 3,1 тысячи человек.

Расчет за заказ через терминал оплаты банковскими картами. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В последние годы в Китае наблюдается значительное снижение использования бумажных денег в связи с невероятной популярностью мобильных платежей. В городах и деревнях люди выходят из дома без кошелька, так как смартфон давно заменил его, с помощью нехитрых операций по QR-кодам можно оплатить и обед в ресторане, и покупку машины, и булочку в киоске, и даже подать милостыню. По данным китайских властей, в 2016 году только 10% розничных продаж было осуществлено по наличному расчету.

Это постепенно снижало уровень занятости на типографиях по печатанию национальных денежных знаков, однако в этом году ситуация заметно изменилась.

Один из сотрудников бумажной фабрики в провинции Хэбэй, которая производит бумагу для денежных знаков, сообщил, что в последнее время в связи с "большими заказами" станки месяцами работают "на полную мощность".

Сканирование QR-кода товара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Поляков
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На бумажной фабрике в провинции Цзянсу наблюдается схожая ситуация, как рассказал один из сотрудников, "в прошлом году наши дела шли не очень хорошо, нам почти нечего было делать. У нас не было другого выбора, как печатать свидетельства о браке и водительские права для поддержания нашей производственной линии. В этом году мы работаем на полную мощность". По его словам, большинство продукции не связано с китайским юанем.

Производство современных денежных знаков — процесс сложный и крайне затратный, учитывая необходимость постоянно совершенствовать меры безопасности во избежание подделок. Некоторые страны не могут себе позволить печатать весь объем банкнот, который им необходим, поэтому прибегают к услугам других государств.

Раньше иностранную валюту печатали в основном западные страны, к примеру, британская компания De La Rue производит денежные знаки почти 140 стран. Немецкая Giesecke & Devrient обслуживает 60 государств.

Китайская компания Zhongchao Special Security Technology по итогам прошлого года стала крупнейшей в мире по производству защитных элементов для денежных знаков. Как сообщил один из источников газеты, важным преимуществом Китая в этой сфере является более низкая цена на защитные элементы по сравнению с западными странами.

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