В Ираке рассказали о своей реакции на санкции США против Ирана

КАИР, 13 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ирак, развивавший тесные экономические отношения с соседним Ираном, будет вынужден переориентировать свою экономику на сотрудничество с арабскими странами после восстановления США санкций против Тегерана, сообщил РИА Новости депутат иракского парламента Хамед аль-Мутлак.

США с минувшего понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Где искать замену

"Фактический запрет для Ирака на сотрудничество с соседом скажется на ситуации в экономике. Иракцам придется искать другие возможности для ведения внешней торговли и финансовых операций… Введение антииранских санкций может стимулировать развитие торговли с соседними государствами, особенно, с государствами Залива… Конечно, Ираку и раньше надо было улучшать отношения с соседними арабскими странами, развивать торговлю с ними", — сказал собеседник агентства.

Вмешательство и язык силы



При этом он выразил сожаление в связи с фактическим вмешательством США во внутренние дела других стран. "К сожалению, мы вновь сталкиваемся с тем, что внешнее вмешательство усугубляет ситуацию, поэтому Ираку на будущем этапе придется серьезно заняться поиском альтернативных решений. К сожалению, мы помним, как сам Ирак был жертвой внешних санкций, а потом и военных агрессий. Все-таки государства должны соблюдать определенные границы и не вмешиваться в дела других государств. Но на практике преобладает язык силы, нарушается международное право и устав ООН", — подчеркнул аль-Мутлак. "Конечно, доллар, это мировая валюта, альтернативы для которой у Ирака просто нет. К тому же Ирак и сам до сих пор находится под санкциями, не имеет возможности использовать другую валюту", — добавил он.

Ирак ежегодно закупает в соседнем Иране товаров на 6,6 миллиардов долларов. Помимо продуктов питания, Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику. Кроме того, ежегодно Ирак посещают два-три миллиона иранских паломников, которые являются источником поступлений иностранной валюты.

В четверг Центробанк Ирака уведомил коммерческие банки о запрете на проведение транзакций в долларах с иранскими кредитными учреждениями в связи с вступившими в силу санкциями США. При этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном, что, по его данным, зависит от требований Центробанка Европейского союза и соответствующих банков-корреспондентов.