Казахстан надеется на инвестиции после подписания конвенции по Каспию

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Президенты пяти прибрежных стран в воскресенье подписали конвенцию о правовом статусе Каспия, Казахстан рассчитывает получить в качестве дивидендов новые инвестиции и расширение сотрудничества с соседями, передает корреспондент РИА Новости.

По итогам подписания конвенции президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что "конвенция является своего рода конституцией Каспийского моря". Документ, по его мнению, призван урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных стран, а также стать гарантом безопасности, и стабильности, и процветания региона в целом.

Новая страница сотрудничества

Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявлял в интервью РИА Новости, что с подписанием конвенции будет открыта качественно новая страница взаимовыгодного сотрудничества между прикаспийскими государствами, что послужит фундаментом для дальнейшего развития всего региона.

"За годы переговоров мы достигли взаимопонимания по многим непростым вопросам, наладили взаимодействие по всем направлениям сотрудничества, приобрели надежных партнеров и богатый опыт конструктивного диалога", — заявлял Абдрахманов.

По его словам, создание правового режима международного политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества было и остается стратегически важным вопросом для Казахстана.

Новый статус — новые инвестиции

Абдрахманов выражал уверенность, что урегулирование статуса Каспийского моря будет способствовать дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества прибрежных стран в важнейших отраслях экономики.

"Уверен, что это даст мощный импульс для развития всего каспийского региона, станет притяжением для новых инвестиционных потоков и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях", — отмечал глава МИД Казахстана в интервью агентству.

На сегодняшний день в регионе уже реализуются крупные совместные проекты в нефтегазовой отрасли.

Надежды на лучшее

Открывая в воскресенье встречу лидеров пяти прикаспийских стран, президент Казахстана заявил, что показатели взаимной торговли далеки от идеала. По мнению Назарбаева, следует регулярно проводить консультации между министрами экономики прибрежных стран, чтобы расширить номенклатуру товаров, поставляемых друг другу. Есть в этом вопросе и надежда на принятый в воскресенье президентами документ.

"Нам необходимо в полной мере использовать возможности конвенции и подписываемых документов для стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных государств", — сказал Назарбаев.

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.