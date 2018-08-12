Бедные американцы окончательно рассорили Трампа с ООН

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Спецпредставитель ООН по вопросам бедности и правам человека Филип Альстон представил доклад, согласно которому около 40 миллионов американцев живут в условиях нищеты, 18,5 миллиона — крайней нищеты, а 5,3 миллиона — в условиях абсолютной бедности, характерной для самых отсталых стран третьего мира. В Вашингтоне этот документ назвали "некорректным, подстрекательским и безответственным". Об очередном конфликте между США и Организацией Объединенных Наций — в материале РИА Новости.

Страна суровых контрастов

В основу доклада Альстона легли официальные статистические данные, а также беседы специального представителя ООН с экономистами, социологами и работниками социальных служб США. Результат шокирующий: на фоне общего неблагополучия в США фиксируется самый высокий уровень детской бедности и младенческой смертности среди сопоставимых государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В документе отмечается, что жизнь в США короче и тяжелее, чем в других богатых демократических государствах. Все шире распространяются тропические болезни, искорененные в развитых странах.

"В Соединенных Штатах крайне низкий уровень регистрации избирателей по сравнению с другими членами ОЭСР, — подчеркивает спецпредставитель ООН, — зато самый высокий уровень ожирения в цивилизованном мире". Автор доклада указывает также, что на фоне вопиющего количества бедных в стране проживает более 25 процентов из 2208 миллиардеров мира.

Альстон отмечает, что сейчас в США резко меняются экономические условия в связи с проводимой Трампом налоговой реформой: "Новая политика обеспечивает беспрецедентно высокие налоговые льготы и финансовые преференции для очень богатых граждан и крупнейших корпораций, которые частично будут оплачены за счет сокращения пособий по социальному обеспечению для бедных. Кроме того, планируется реализовать радикальную программу дерегулирования финансовой, экологической, санитарной и экономической безопасности, которая резко снизит уровень защищенности среднего класса и бедных американцев".

По его оценке, реформы Трампа лишат 20 миллионов середняков и бедняков возможности обзавестись медицинской страховкой и создадут новые препятствия для получения социальных пособий.

"Высокие показатели детской нищеты означают, что этот социальный недуг будет передаваться из поколения в поколение, и американская мечта превратится в американскую иллюзию. Равенство возможностей, которое так ценится в теории, на практике представляет собой миф, причем не только для меньшинств и женщин, но и для многих белых представителей среднего класса", — констатирует Альстон.

Особая территория

Альстона поразило посещение Пуэрто-Рико. "Если бы это было независимое государство, оно считалось бы одним из самых бедных в мире, — пишет спецпредставитель ООН. — Но это не государство, это просто "территория" ("неинкорпорированная организованная территория", которая находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. — Прим. ред.), где особенно ярко видна связь между нищетой и отсутствием политических прав: пуэрториканцы не имеют представителя в конгрессе и не могут голосовать на президентских выборах".

На референдуме 6 ноября 2012 года 65 процентов жителей острова проголосовали за превращение Пуэрто-Рико в 51-й штат США. Однако для этого необходимо решение конгресса, а он не спешит.

Альстон отмечает, что многие его собеседники в Пуэрто–Рико уверены: США колонизировали их территорию и сознательно стремятся сохранять сложившуюся ситуацию, когда пуэрториканцы не имеют ни представительства в органах законодательной власти Соединенных Штатов, ни права на полноценное самоуправление. "Есть веские основания для Комитета по вопросам деколонизации ООН сделать вывод, что Пуэрто-Рико больше не является самоуправляющейся территорией", — утверждает Альстон.

Вы все врете!

Сказать, что Вашингтону доклад Альстона очень не понравился, значит не сказать ничего. Администрация Трампа заклеймила документ как "некорректный, подстрекательский и безответственный".

Для "восстановления истины" Соединенные Штаты представили в ООН собственный документ. "Мир знает, что экономика США самая большая, самая влиятельная и самая инновационная на планете, — отмечается в нем. — Сейчас страна вступает в новую эру экономического роста и процветания. Администрация Трампа борется за американские рабочие места и поддерживает тех, кто обеспечивает развитие экономики. К сожалению, доклад господина Альстона не уделяет должного внимания нынешней политике, направленной на стимулирование экономического роста".

В качестве примера заботы администрации Трампа о гражданах американская сторона, в частности, упоминает программу грантов для оказания помощи бездомным.

"Нынешняя администрация США стоит плечом к плечу с нашими партнерами в деле поддержки реальных решений жилищной проблемы для тех, кто в противном случае был бы вынужден жить в приютах или на улице", — утверждает официальный Вашингтон.

Значительная часть американского ответа Альстону отведена описанию ситуации в Пуэрто-Рико. "Безосновательно утверждать, как это делает специальный представитель ООН, что Пуэрто-Рико "больше не является самоуправляемой территорией", когда на самом деле его жители пользуются широкими демократическими правами, — подчеркивается в документе. — Кроме того, администрация США выделила более 18 миллиардов долларов для восстановления острова после стихийных бедствий".

Трампу советы не нужны

Этот конфликт, самый острый за всю историю взаимоотношений США и ООН, оставался скрытым от широкой общественности, пока в американские СМИ не попал черновик официального ответа США на публикацию доклада Альстона с комментариями экономических советников Трампа.

В частности, рядом с утверждением, что США "вошли в новую эру экономического роста и процветания", кто-то из экспертов написал: "Эта эра продолжается уже восемь-девять лет, начавшись еще при Обаме. Мы ее унаследовали, а затем расширили, но все это закончится большими проблемами через один-два года. Поэтому я не стал бы об этом упоминать".

В комментарии к пассажу о грантах для помощи бездомным неведомый эксперт отмечает: "Гигантские списки ожидания, не уверен, что это наш сильный козырь". А по поводу американской помощи Пуэрто-Рико комментатор предлагает сравнить эти затраты с деньгами, выделенными на помощь жителям материковой части США: "Я практически уверен, что эти 18 миллиардов — семечки по сравнению с тем, что получил материк. Вам следует обдумать этот аргумент еще раз".

Обрушившийся на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года ураган "Мария" унес жизни более 1400 человек, хотя США заявили о 64 погибших. Ученые Гарвардского университета, изучавшие последствия катастрофы, установили, что трети жертв удалось бы избежать, если бы на острове была нормальная система медицинской помощи. Общий ущерб инфраструктуре Пуэрто-Рико от урагана превысил 90 миллиардов долларов.

Журналисты отмечают, что Трамп попросту проигнорировал замечания экономических советников. Причем не в первый раз.

Мнения совпадают

Между тем оценки Филипа Альстона постоянно подтверждаются все новыми данными. Так, аналитики из "Оксфорд экономикс", изучавшие расходы американских домохозяйств, выяснили, что 60 процентов граждан США на самом деле работают только на поддержание привычного образа жизни, без каких-либо перспектив на его улучшение. "Многие все еще живут от зарплаты до зарплаты", — констатировал руководитель исследования Грегори Дако, глава кафедры экономики США в Оксфорде.

Инвестбанк Morgan Stanley подсчитал, что при относительно низкой общеэкономической инфляции в США на уровне 2,4 процента годовых одна статья расходов ложится тяжким бременем практически на каждого взрослого американца: цены на бензин в США за год выросли на 24 процента. "Этот прирост, вероятно, съест треть средств, сэкономленных населением в результате недавнего снижения налогов", — отмечают аналитики банка.

Известный экономист Томас Пикетти, автор бестселлера "Капитал в XXI веке", установил, что реальные доходы половины американских домохозяйств сейчас находятся на уровне 1971 года. "Средний доход до выплаты налогов и отчислений составляет всего 16 тысяч долларов. При этом у одного процента самых богатых средний доход до уплаты налогов достигает 1,3 миллиона долларов", — отмечает экономист.