МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря может открыть путь дальнейшему углублению сотрудничества стран региона и потенциально созданию новой международной организации, считает руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.
В воскресенье в казахстанском городе Актау состоится пятый саммит стран каспийской пятерки (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан) на уровне глав государств. Главным ожидаемым событием станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, документа, над принятием которого страны работали последние 22 года.
Ждать пришлось недолго
Он напомнил, что в истории были прецеденты аналогичных переговоров о разделе, например, советско-американские переговоры по разделу Берингова моря, российско-норвежские переговоры по разделу Баренцева моря, которые "длились десятилетиями". "Поэтому 22 года для такого сложного региона, для пяти участников – я считаю, это, наоборот, достаточно быстрый процесс", — заявил Притчин.
Каспийская конституция
По словам эксперта, все договоренности, которые закрепляет конвенция, по сути, не новы и были согласованы и так или иначе озвучены в декларациях и заявлениях ранее.
Однако каждая такая договоренность носила характер декларации. "Конвенция хороша тем, и ее значимость велика потому, что это международное соглашение, подписанное президентами, обязательное для исполнения. Это уже не декларация, не политическое заявления. Она собрала в себе все ключевые решения по взаимодействию, сотрудничеству, регулированию, безопасности, защите экологии в регионе и станет такой своеобразной конституцией", — пояснил Притчин.
Компромиссная конструкция
Характеризуя документ в целом и в отношении вопроса прокладки трубопроводов в частности, Притчин отметил, что страны пятерки нашли компромиссную формулу.
Он напомнил, что изначально российская сторона требовала, чтобы при прокладке трубопроводов страны-участницы проекта запрашивали согласование со всеми странами пятерки, тогда как Туркменистан выступал против.
В качестве примера он привел проект Транскаспийского трубопровода Туркменистана и Азербайджана. "Они должны после проведения технико-экономического обоснования этого проекта предоставить всю подробную информацию о географическом маршруте, о технических характеристиках, мощности газопровода. После этого в течение 180 дней остальные соседи, кто заинтересован в том, чтобы обеспечить экологическую безопасность в регионе, должны дать свои рекомендации и советы, которые необходимо выполнить для того, чтобы обеспечить безопасность", — рассказал эксперт.
"То есть здесь взаимная транспарентность проектов. Это компромиссный вариант. Если изначально Туркменистан настаивал, что "мы можем строить и ни с кем не согласовывать", то Россия говорила, что "вы не можете строить, только с согласия всех". Теперь найдена согласовательная процедура, она не запретительная. Она позволяет всем игрокам знать все параметры проекта", — заявил Притчин.
Дальнейшие события
"Это интересно тем, что сейчас у нас пятисторонний переговорный формат, устоявшиеся связи между ведомствами, возникает вопрос. Мы подписали конвенцию – что дальше? У нас есть наработанные связи и контакты, терять их было бы глупо. Поэтому в такой логике заявление Карасина можно рассматривать, что прикаспийская организация, которая потенциально может быть создана, будет такой институционализированной структурой, которая позволит нам перенести эти наработки, конструктивный диалог в структуру, которая будет профессионально и системно заниматься, решать сложные вопросы, которые возникают", — заявил Притчин.
По его словам, это даст возможность продвигать совместные проекты стран каспийской пятерки.