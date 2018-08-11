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Экономика

Судьба просрочки. Как в торговле избавляются от некондиционных продуктов

(обновлено: 08:10 11.08.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПокупатели в супермаркетеПокупатели в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ежедневно торговые сети утилизируют тонны продуктов — просроченных и тех, у которых срок годности еще не истек, но потерян товарный вид. По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), на долю пищевых отходов (к которым, помимо "просрочки", относят и некондицию, и то, что не удалось реализовать) приходится до семи процентов от общего объема закупленных товаров. Что делают магазины с этим "балластом", раздают ли продукты нуждающимся и как организована утилизация — в материале РИА Новости.

Уничтожение санкционных продуктов в Калининграде. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В лидерах — овощи и фрукты

Первыми снимают с полок скоропортящиеся и чувствительные к условиям хранения продукты. Как правило, это то, что продается в свежем виде, без какой-либо обработки. Например, охлажденное мясо или молочка. У них срок годности несколько дней.

Однако нормы хранения часто не соблюдаются, и такие продукты могут испортиться даже до окончания срока годности, отмечает Сергей Белков, пищевой химик-технолог. При покупке лучше доверять собственным ощущениям, оценивать внешний вид и запах продуктов. В сетевых магазинах на товар не первой свежести обычно предлагают скидки.

© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкСтеллаж с мясными изделиями
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Стеллаж с мясными изделиями

А вот продукты, подвергнутые высокотемпературной термической обработке, можно смело употреблять по истечении срока годности (в разумных пределах, конечно). Например, ультрапастеризованное молоко или стерилизованные консервы.

"Консервы хранятся годами — могут измениться их вкусовые свойства, но с точки зрения пищевой безопасности угрозы они не представляют — отравиться невозможно. Зачем на них пишут срок годности? Этого требует законодательство", — поясняет Белков.

Кстати, именно законодательство вынуждает магазины выбрасывать вполне пригодную продукцию. В первую очередь — овощи и фрукты, поскольку они быстро теряют товарный вид. По оценкам торговых сетей, на них приходится 70 процентов продуктов, отправляемых на утилизацию.

Чтобы минимизировать издержки, поставщики идут на разные ухищрения — например, "продлевают" сроки годности плодоовощной продукции. Но потом овощи и фрукты все равно утилизируются, невзирая на их потребительские качества.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСупермаркет
© РИА Новости / Владимир Песня
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Супермаркет

Ни себе ни людям

В отрасли объясняют: передать куда-либо "просрочку" — скажем, на благотворительные цели, невозможно. А продавать ее, даже со скидкой, запрещено. 

"Предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до уголовной", — отмечают в АКОРТ.

Как рассказали корреспонденту РИА Новости во "Вкусвилле", компания тестировала систему фудшеринга, когда товары с истекающим сроком годности направляли в специальные организации, а те — распределяли среди нуждающихся.

На фудшеринг планировали отдавать не только без пяти минут просрочку, но и некондицию — в частности, продукты с ошибками маркировки или в помятых коробках.

"Мы готовы развивать это направление, но пока законодательно эта история очень уязвима: если товар нельзя продавать, значит, его нельзя и отдавать", — говорит Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам сети.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСупермаркет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Супермаркет

Нюансы утилизации

Просроченная, неприглядная и непроданная продукция утилизируется как пищевые отходы — помещается в контейнер и вывозится.

Покупка продуктов питания. Архивное фото
© Fotolia / Gina Sanders
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"Этим занимаются имеющие лицензию компании, с которыми у нас заключен договор", — уточняет Мария Курносова, представитель "АШАН Ретейл Россия".

Некоторые магазины возвращают нереализованные продукты поставщикам, но для них утилизация — довольно затратная процедура, поскольку к ней предъявляют особые требования. Так, многие поставщики по нормам СанПин не имеют права держать пищевые отходы у себя на предприятии. Кроме того, запрещена транспортировка отходов в тех же грузовиках, которые перевозят нормальный продукт.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатель в супермаркете

"А машина по маршруту идет одна: она привезла-разгрузилась, а уехала ни с чем, что ведет к удвоению логистических затрат", — сетует Дмитрий Востриков, исполнительный директор "Руспродсоюза".

Еда гниет на свалках

В отрасли уверяют: просроченную продукцию можно отправлять на вторичную переработку — например, для изготовления удобрений, компоста или биотоплива. Но и это сдерживают законодательные ограничения. Как результат — этот вид бизнеса в стране практически не развит.

"В России нет специальных утилизационных предприятий для продовольственных товаров, поэтому просрочку отправляют на специальные свалки, попросту выкидывают", — констатирует Востриков.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРабота полигона "Гусинобродский" в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа полигона "Гусинобродский" в Новосибирской области

Эксперт указывает, что в отрасли не раз поднимали вопрос о создании предприятий по вторичной переработке товаров — вообще всех, в том числе продуктов питания. Есть множество вариантов их повторного использования.

Таким образом, с одной стороны, торговые сети несут прямые потери, вместо того чтобы выстроить взаимовыгодные отношения с переработчиками некондиционных продуктов. А с другой, что еще хуже, тонны пищевых отходов гниют на свалках, постоянно увеличиваясь в объеме и отравляя окружающую среду.

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