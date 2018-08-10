В Nord Stream 2 готовы к затратам на другой маршрут газопровода в Дании

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Строительство по альтернативному маршруту газопровода "Северный поток-2" в водах Дании потребует дополнительных затрат, но акционер проектной компании Nord Stream 2 AG — "Газпром" — и зарубежные участники проекта поддержат это, сообщила РИА Новости представитель Nord Stream 2 в Дании Маркела Дедопоулос (Markela Dedopoulos).

"Очевидно, что изменение маршрута потребует дополнительных затрат, но и акционер, и финансовые инвесторы поддерживают этот альтернативный маршрут", — сказала представитель компании.

В пятницу Nord Stream 2 AG сообщила, что подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, при этом компания продолжает ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута. Альтернативная трасса газопровода протяженностью 175 километров пройдет к северо-западу от острова Борнхольм, новый маршрут пересекает только исключительную экономическую зону Дании.

В июле член совета директоров австрийской OMV, одного из зарубежных участников "Северного потока-2", Манфред Ляйтнер говорил, что строительство "Северного потока-2" по альтернативному маршруту приведет к дополнительным затратам, однако общая стоимость проекта может и не измениться.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.