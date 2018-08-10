Порошенко назвал "Северный поток — 2" троянским конем Кремля

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что европейские партнеры "очарованы" Россией в отношении строительства "Северного потока — 2".
Кроме того, Порошенко утверждает, что видит "истинные мотивы" России относительно проекта газопровода, который, по мнению украинского президента, повлечет "катастрофические последствия" для европейских партнеров.
Порошенко призвал ЕС избавиться от "обманчивых и пагубных" чар России и "защищать" свои энергетические интересы.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".
Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая опасается неоднократно заявляла, что хочет остаться транзитером российского газа в ЕС, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.