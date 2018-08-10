Порошенко назвал "Северный поток — 2" троянским конем Кремля

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что европейские партнеры "очарованы" Россией в отношении строительства "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2" — это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности", — написал он в своем аккаунте Facebook

Кроме того, Порошенко утверждает, что видит "истинные мотивы" России относительно проекта газопровода, который, по мнению украинского президента, повлечет "катастрофические последствия" для европейских партнеров.

Порошенко призвал ЕС избавиться от "обманчивых и пагубных" чар России и "защищать" свои энергетические интересы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая опасается неоднократно заявляла, что хочет остаться транзитером российского газа в ЕС, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.