В Кремле назвали новые санкции США против России незаконными

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о новых санкциях США за "использования Россией химоружия в Солсбери". По его словам, такая увязка категорически неприемлема и незаконна.

"И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", — заявил он.

Песков также отметил, что пока рано говорить о контрмерах на новые ограничительные меры.

Дело Скрипалей



Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону оказать всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества не соответствует действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Новые санкции

Новые санкции США вступят в силу 22 августа. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Драконовские меры

В российском посольстве в Вашингтоне новые санкции назвали "драконовскими".

В дипмиссии подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента в Солсбери и наказании виновных, а также предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу.

Пролог к дальнейшему ужесточению

Как считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, новый пакет санкций в отношении Москвы пока несет ограниченное воздействие для российской экономики и является прологом для дальнейшего их ужесточения.

По словам аналитика, пока они имеют, скорее, политические и геополитические последствия, нежели экономические, особенно в сравнении с другими предложениями — в частности, о санкциях в отношении госбанков.

"Но совершенно очевидно, что новые предложения говорят о дополнительной эскалации санкций. И, безусловно, в результате этого сильное движение рынка вчера мы увидели. С точки зрения курса рубля, акций и облигаций в ближайшие недели рынок останется под давлением", — добавила Орлова.

Отношения продолжат ухудшатся

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк отметил, что новые санкции сводят на нет позитивные тенденции, наметившиеся после встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"В политическом плане это, безусловно, приведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений", — заявил эксперт.

По оценке политолога, негативные последствия от этих действий Вашингтона затронут широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а не только аспект, названный в качестве повода для введения новых санкций.

Перспективу дальнейшего ужесточения ограничительных мер эксперт связывает с состоянием внутриполитической конъюнктуры США. Будет ли введен второй раунд санкций и насколько жестким он будет, зависит от желания администрации Трампа доказать политическую состоятельность и независимость президента, считает Батюк.

При этом политолог не ожидает, что примеру США последуют их союзники по всему миру — как в рамках НАТО, так и за его пределами.