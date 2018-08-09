РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Кремле назвали новые санкции США против России незаконными

Сюжет:
Санкции в отношении России (6873)
0314514
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о новых санкциях США за "использования Россией химоружия в Солсбери". По его словам, такая увязка категорически неприемлема и незаконна.

Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Михельсон: санкции США могут ускорить отказ России от расчетов в долларах
"И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", — заявил он.

Песков также отметил, что пока рано говорить о контрмерах на новые ограничительные меры.

Дело Скрипалей

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону оказать всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Яровая: США санкциями выдали себя как заказчика "отравления" Скрипалей
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества не соответствует действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Новые санкции

Новые санкции США вступят в силу 22 августа. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Эксперт: санкции США от действий России не зависят в принципе
Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Драконовские меры

В российском посольстве в Вашингтоне новые санкции назвали "драконовскими".

В дипмиссии подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента в Солсбери и наказании виновных, а также предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу.

Пролог к дальнейшему ужесточению

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Чем опасны новые санкции США против России
Как считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, новый пакет санкций в отношении Москвы пока несет ограниченное воздействие для российской экономики и является прологом для дальнейшего их ужесточения.

По словам аналитика, пока они имеют, скорее, политические и геополитические последствия, нежели экономические, особенно в сравнении с другими предложениями — в частности, о санкциях в отношении госбанков.

"Но совершенно очевидно, что новые предложения говорят о дополнительной эскалации санкций. И, безусловно, в результате этого сильное движение рынка вчера мы увидели. С точки зрения курса рубля, акций и облигаций в ближайшие недели рынок останется под давлением", — добавила Орлова.

Отношения продолжат ухудшатся

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк отметил, что новые санкции сводят на нет позитивные тенденции, наметившиеся после встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
"Адские санкции" против России: аналитики США назвали победителя
"В политическом плане это, безусловно, приведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений", — заявил эксперт.

По оценке политолога, негативные последствия от этих действий Вашингтона затронут широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а не только аспект, названный в качестве повода для введения новых санкций.

Перспективу дальнейшего ужесточения ограничительных мер эксперт связывает с состоянием внутриполитической конъюнктуры США. Будет ли введен второй раунд санкций и насколько жестким он будет, зависит от желания администрации Трампа доказать политическую состоятельность и независимость президента, считает Батюк.

При этом политолог не ожидает, что примеру США последуют их союзники по всему миру — как в рамках НАТО, так и за его пределами.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена