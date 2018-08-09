"Ямал СПГ" запустил производство на второй технологической линии завода

САБЕТТА (ЯНАО), 9 авг — РИА Новости. "Ямал СПГ" дал официальный старт производству на второй технологической линии завода, которая была запущена на полгода раньше запланированного изначально срока, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии приняли участие заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, генеральный директор "Ямала СПГ" Евгений Кот, а также временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и четвертая почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года.