МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект закона, который предлагает ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что с начала 2019 года правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо. Как отмечается, такая мера позволит защитить потребителей от сильных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.

Цены на нефтепродукты резко выросли весной и в начале лета: с середины апреля средняя розничная цена бензина по России превысила 40 рублей за литр, а в начале июня — 43 рубля.

В этой ситуации правительство предприняло ряд мер для стабилизации. Так, с первого июня были снижены акцизы: на бензин — на три тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на две тысячи рублей от действующих ставок. Также власти отказались от предполагавшегося с июля повышения акцизов на 700 рублей.