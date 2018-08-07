Минсельхоз предложил увеличить объем зерна для реализации из госфонда

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минсельхоз РФ готовит проект распоряжения для возможности реализации из государственного интервенционного фонда дополнительных объемов зерна сверх предусмотренных 500 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.
"По результатам 20 торговых сессий объем биржевых сделок (с учетом расторгнутых контрактов) составил около 336 тысяч тонн зерна (67% от планируемых к реализации 500 тысяч тонн) общей стоимостью около 2,739 миллиарда рублей. В министерстве готовится проект распоряжения, предусматривающий дополнительные объемы реализации зерна на внутреннем и внешнем рынках", — сказали в Минсельхозе.
"Вопрос о проведении закупочных интервенций будет рассматриваться после реализации зерна из интервенционного фонда при необходимости, учитывая конъюнктуру рынка", — добавили в министерстве.