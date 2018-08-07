Минсельхоз предложил увеличить объем зерна для реализации из госфонда

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минсельхоз РФ готовит проект распоряжения для возможности реализации из государственного интервенционного фонда дополнительных объемов зерна сверх предусмотренных 500 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

Согласно подписанному в декабре 2017 года распоряжению правительства РФ, в 2018 году на экспорт из интервенционного фонда может быть направлено до 500 тысяч тонн зерна. Торги для реализации из интервенционного фонда зерна на экспорт стартовали на Национальной товарной бирже (НТБ) 20 июня.

"По результатам 20 торговых сессий объем биржевых сделок (с учетом расторгнутых контрактов) составил около 336 тысяч тонн зерна (67% от планируемых к реализации 500 тысяч тонн) общей стоимостью около 2,739 миллиарда рублей. В министерстве готовится проект распоряжения, предусматривающий дополнительные объемы реализации зерна на внутреннем и внешнем рынках", — сказали в Минсельхозе.

"Вопрос о проведении закупочных интервенций будет рассматриваться после реализации зерна из интервенционного фонда при необходимости, учитывая конъюнктуру рынка", — добавили в министерстве.