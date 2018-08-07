Медведев рассказал о целях нового бюджетного цикла

ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Новый бюджетный цикл РФ должен быть направлен на реализацию положений майского указа президента, однако необходимо сохранять макроэкономическую стабильность и исполнять социальные обязательства перед гражданами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В новом бюджетном цикле мы, прежде всего, должны сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, которые сформулированы в майском указе президента, предусмотреть все необходимые для этого средства, конечно, не забывая о традиционных для бюджетной политики задачах — об обеспечении макроэкономической стабильности и выполнении социальных обязательств", — сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Он напомнил, что проект бюджета РФ должен быть внесен в Госдуму до 1 октября.