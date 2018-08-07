Минфин займется вопросом поддержки Приамурья из-за ущерба при паводке

ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов попросил у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оказать региону поддержку в связи с ущербом, нанесенным дорожному и сельскому хозяйству региона паводком, и глава кабмина пообещал дать соответствующие поручения.

"Конечно, пострадали дороги, пострадало сельское хозяйство. Ущерб по дорожному хозяйству предварительно составляет порядка 500 миллионов рублей, по сельскому хозяйству — 1,2 миллиарда рублей. Мы сегодня работаем с соответствующими министерствами в правительстве РФ. Я очень попросил бы вас дать соответствующие поручения, чтобы нам оказали поддержку", — сказал Орлов на встрече с Медведевым.

В свою очередь, премьер-министр РФ отметил, что необходимо окончательно разобраться с объемами бедствия в регионе. "Поручения я, конечно, дам в адрес Минфина и других ведомств, которые этим занимаются", — сказал Медведев.