Минфин займется вопросом поддержки Приамурья из-за ущерба при паводке

ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов попросил у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оказать региону поддержку в связи с ущербом, нанесенным дорожному и сельскому хозяйству региона паводком, и глава кабмина пообещал дать соответствующие поручения.
В свою очередь, премьер-министр РФ отметил, что необходимо окончательно разобраться с объемами бедствия в регионе. "Поручения я, конечно, дам в адрес Минфина и других ведомств, которые этим занимаются", — сказал Медведев.