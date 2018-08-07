Аэрофлот вошел в ТОП-20 мирового рейтинга авиаперевозчиков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" подтвердила свое вхождение в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Этот факт зафиксировали сразу два наиболее авторитетных в мире ресурса по тематике авиабизнеса — американский Air Transport World и британский Flight Airline Business, говорится в пресс-релизе Аэрофлота.

В "Отчете о мировых авиакомпаниях" — 2018", который опубликовал Air Transport World, Аэрофлот совместно с дочерними компаниями занял 19-место по пассажиропотоку в мире. Всего Группа "Аэрофлот" перевезла в 2017 году 50,1 миллиона пассажиров, продемонстрировав самые высокие темпы роста по этому показателю среди традиционных перевозчиков — 15,4%.

По итогам 2017 года ведущий российский авиационный холдинг также закрепился на 7-й позиции среди крупнейших перевозчиков Европы по пассажиропотоку, а среди традиционных авиакомпаний без учета лоукостеров уже второй год подряд удерживает пятую позицию.

Кроме того, группа "Аэрофлот", по данным ATW, заняла 22-е место в мире по выручке и близка к тому, чтобы подняться на запланированную 20-ю ступеньку по данному финансовому показателю.

В рейтинге "Лидирующие авиационные группы" от Flight Airline Business группа "Аэрофлот" оказалась на 20-й позиции по пассажиропотоку и на 23-й по выручке.

"Важно то, что наше возвращение в элиту мировой отрасли подтвердили сразу два ведущих аналитических центра. Они независимо друг от друга опубликовали о нас данные, которые практически совпадают. Еще несколько лет назад некоторые скептики называли цели нашей Стратегии-2025 утопическими. Сегодня для всех в мире очевидно то, что эти цели не только достижимы, но и достигаются с существенным опережением срока. Более того, группа "Аэрофлот" разрабатывает и вскоре представит обновленную стратегию, где наши цели роста будут скорректированы в сторону повышения", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, слова которого приводятся в пресс-релизе.