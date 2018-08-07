В России импорт легковых автомобилей вырос на 22,6% за полгода

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Импорт легковых машин в Россию в январе-июне 2018 года вырос на 22,6% в годовом выражении — до 138,3 тысячи единиц, в июне – снизился на 0,5% по отношению к маю, до 22,5 тысячи штук, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт легковых машин за первые полгода в денежном выражении вырос на 13,9% в годовом исчислении и составил 3,43 миллиарда долларов. В июне в денежном выражении импорт, наоборот, снизился на 13% по отношению к маю и составил 503,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные ФТС.

Импорт грузовых автомобилей за январь-июнь 2018 года снизился на 8,6% в годовом выражении — до 10,5 тысяч единиц, а в деньгах, наоборот, вырос на 15,3% — до 1,005 миллиарда долларов. В июне импорт грузовиков вырос по отношению к маю на 9,1% — до 2,1 тысячи, в денежном выражении — на 8,3%, до 194,3 миллиона долларов.