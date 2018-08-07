Россия и Китай объявят на ВЭФ об учреждении фонда регионального развития

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Россия и Китай на Восточном экономическом форуме объявят об официальном учреждении российско-китайского фонда регионального развития объемом 100 миллиардов юаней, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) старший экономист Хэ Чжэньвэй.

CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

В мае прошлого года по итогам форума "Один пояс — один путь" Государственный комитет по реформам и развитию Китая объявил о планах по созданию российско-китайского фонда размером 100 миллиардов юаней для развития регионального сотрудничества между российским Дальним Востоком и северо-восточными районами Китая.

"Одним из важнейших для нас событий в этом году на ВЭФ будет учреждение российско-китайского фонда регионального развития. Государственный совет по реформам и развитию 7 июня официально ратифицировал создание фонда регионального развития. Ранее объявлялось о планах по созданию этого фонда. Официальная ратификация создания этого фонда – большое событие для двух стран", — рассказал Хэ Чжэньвэй.

Он добавил, что фонд направлен на развитие двухстороннего регионального сотрудничества, однако средства в него выделяются только китайской стороной. "Это также тесно связано с Россией, потому что управляющая фондом компания уже зарегистрировала в Москве предприятие. Это предприятие будет отвечать за отбор проектов", — сказал генсек CODA.

"Будет проведена официального церемония учреждения. Мы надеемся, что в ней смогут принять участие лидеры двух стран, но сейчас пока сложно об этом говорить, все будет зависеть от графика руководителей", — отметил Хэ Чжэньвэй.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов говорил, что китайская сторона подтвердила участие председателя КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме. Китайского лидера ждут в качестве главного гостя форума. Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.