МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей субъектам РФ на закупку дизельного топлива для агротехнологических работ, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
"Субсидии распределены между 79 субъектами Федерации, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур", — добавляется в пояснительной записке.