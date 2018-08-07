Эксперты указали на уязвимости США в торговой войне

Табличка с надписью Зона таможенного контроля на межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе

Табличка с надписью Зона таможенного контроля на межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Москва объявила об ответных импортных пошлинах на американские товары, Вашингтон вводит торговые санкции против Ирана и Турции, усиливает давление Китай, Пекин пригрозил пошлинами еще на пять тысяч товаров из США. Какими проблемами грозит новый виток торговой войны американской экономике — в материале РИА Новости.

Защита нападением

Россия с 5 августа повысила до 25–40% ставки на импорт из США транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокна. Эти решения приняты в ответ на ранее установленные Вашингтоном заградительные пошлины на сталь и алюминий.

По данным Минэкономразвития, экспорт стали из России в США превышал 1,5 миллиарда долларов в год, алюминия — приближался к 1,6 миллиарда долларов.

Из-за введенных администрацией Трампа 25-процентных пошлин на сталь российские металлурги теряют 378,1 миллиона долларов. Пошлина на алюминий — десять процентов, соответственно, экспортеры недосчитаются 159,5 миллиона. Итого — 537,6 миллиона долларов в год.

На первом этапе объем дополнительных пошлин России составит 87,6 миллиона долларов в год. "Это та компенсация, на которую страна сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации", — пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Эксперты отмечают, что российские защитные меры направлены прежде всего на поддержку отечественных производителей и касаются товаров, которые успешно производятся в стране. Например, оптоволокно.

Первый в России завод по производству телекоммуникационного оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" открылся в Мордовии в 2015-м. Его годовая мощность — два с половиной миллиона километров оптоволокна — покрывает половину потребностей российского рынка. Продукция экспортируется также в Китай, Австрию, Великобританию, Чехию и Польшу.

Осенью 2017-го премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению заявил, что в ближайшие годы Россия должна сократить импорт оптического волокна и предоставить возможность отечественным производителям занять свое место на рынке.

Один против всех

Дополнительные пошлины в отношении других американских товаров еще на 450 миллионов долларов будут введены через три года или по решению ВТО. В любом случае ущерб экономике США конкретно от российских пошлин невелик просто в силу небольшого объема взаимной торговли.

По данным Минэкономразвития, товарооборот России и США — 23,1 миллиарда долларов. Любые протекционистские меры при таких объемах создают проблемы лишь отдельным компаниям, но не национальной экономике в целом.

Однако пошлины на американские товары повышает не только Россия. Евросоюз, Канада, Мексика, Япония, Турция, Индия также объявили о контрмерах на общую сумму в несколько миллиардов долларов (из них только ЕС — на 3,3 миллиарда).

Экономические противоречия между США и Китаем вылились в отдельную торговую войну, ставки в которой постоянно растут. На прошлой неделе Белый дом подтвердил намерение ввести 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год (после того как в начале июля США и Китай уже обменялись пошлинами на 34 миллиарда долларов с каждой стороны).

В ответ Пекин пообещал налог на 5207 американских товаров, включая малые и средние самолеты, соевое масло, лес, автозапчасти. Кроме того, КНР угрожает обложить 25-процентным тарифом американские энергоносители, включая нефть и сжиженный природный газ.

Эксперты отмечают, что при цене нефти около 70 долларов за баррель защитная пошлина, делающая американскую нефть абсолютно неконкурентоспособной, — порядка 18 долларов с "бочки". Мало того, китайские компании сокращают закупки нефти в США, даже не дожидаясь формального введения пошлин.

Так, трейдинговое подразделение китайского госконцерна Sinopec — Unipec уже приостановило до октября импорт американской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В середине июля закупки сырой нефти в США приостановил независимый китайский нефтепереработчик, компания Dongming Petrochemical Group. Резко сократить импорт американской нефти планируют также PetroChina, Zhenhua Oil и другие компании.

Энергетический сектор — едва ли не единственный, где у США профицит в торговле с Китаем. Такие потери весьма болезненны для американцев.

Это только начало

Трампу пока удается сохранять хорошую мину при плохой игре. "Тарифы работают намного лучше, чем кто-либо ожидал, — сообщил он в Twitter. — Благодаря тарифам мы сможем начать выплачивать большие суммы от долга в размере 21 триллиона долларов, немалую часть которого накопила администрация Обамы. Наш рынок сильнее, чем когда-либо, и резко пойдет в рост после успешного пересмотра этих ужасных торговых сделок".

Американский президент умолчал, что его администрация уже была вынуждена выделить 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы защитить их от последствий торговой войны. В частности, правительство на эти деньги будет выкупать сою, которую теперь невозможно продавать в Китай.

Китайские ограничения на импорт энергоносителей обойдутся еще дороже. По оценкам экспертов, в этом году КНР закупала у США в среднем 335 тысяч баррелей нефти в сутки, но уже в сентябре ожидается снижение этого объема почти вдвое.

"Американским компаниям придется перенаправлять с китайского на другие рынки сотни тысяч баррелей в день, неизбежно проигрывая в цене", — прокомментировал ситуацию Financial Times специалист по энергетике вашингтонской юридической фирмы Eversheds Sutherland Джейкоб Дуэк.

Еще большими потерями американцам грозит китайская защитная пошлина на сжиженный природный газ.

США рассчитывают в ближайшие годы стать одним из крупнейших производителей СПГ в мире, причем Китай рассматривается как основной покупатель: туда уже сейчас уходит 15% американского экспорта сжиженного газа.

Защитные пошлины поставят крест на СПГ-проектах общей мощностью примерно 100 миллионов тонн.

"Другие производители, прежде всего российские, с радостью заполнят образовавшуюся нишу, а мы упустим огромные возможности с самыми серьезными последствиями для отрасли", — признает Чарли Ридл, руководитель некоммерческой организации Center for LNG, представляющей интересы американских производителей сжиженного природного газа.

Постамериканская мировая экономика

Но главные долгосрочные потери для США от нового витка торговой войны связаны с утратой международного влияния. "Практически все страны сейчас игнорируют Соединенные Штаты и строят постамериканскую мировую экономику", — утверждает известный экономист Адам Позен в статье, опубликованной журналом Foreign affairs.

Об этом свидетельствует обилие торговых соглашений без участия США: от транстихоокеанского партнерства до торговой сделки Евросоюза с Японией. "Множество аналогичных соглашений находятся в стадии разработки", — отмечает Позен.

Другой тревожный звонок — резкое снижение иностранных инвестиций: в два раза с 2016 года. "Это неприятная тенденция, поскольку крупное налогово-бюджетное стимулирование, принятое конгрессом, должно было, наоборот, увеличить прямые инвестиции", — указывает экономист.

И добавляет, что десятилетиями США выделялись уникальным сочетанием хорошей перспективы роста со стабильной и предсказуемой рыночной политикой.

"Нападки Трампа на торговлю и союзников, его готовность наказывать и вознаграждать отдельные компании, его общая ненадежность — все это вместе создает образ неустойчиво развивающейся страны, управляемой сильным человеком, — констатирует Позен. — С той лишь особенностью, что у сильного лидера Америки есть возможность разрушить всю глобальную экономику".