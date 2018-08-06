Эксперт не нашел предпосылок для дальнейшего снижения цен на бензин

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Предпосылок для дальнейшего снижения розничных цен на бензин в России сейчас нет, скорее всего, до конца года цены будут зафиксированы на текущем уровне, если не произойдет никаких форс-мажоров, сообщил РИА Новости главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

В понедельник Росстат сообщил, что средние розничные цены на бензин в России в июле впервые в 2018 году снизились в месячном выражении, по сравнению с июнем — на 0,2%. При этом к декабрю 2017 года бензин в июле подорожал на 9,2%. Рост цен в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года составил 11,8%.

"Снижение на 0,2% — это в пределах погрешности счета. Никакой тенденции это не создает. Да правительство и не обещало, что цена будет снижаться, речь шла о недопущении ее роста — вот она и зафиксировалась после того, как выросла с начала года почти на 10%", — отметил эксперт.

По мнению Ежова, июльская коррекция произошла из-за отложенного эффекта от снижения акцизов на бензин и дизельное топливо. "Других объективных факторов нет", — считает эксперт.

При этом Ежов отметил, что диспаритет оптовой и экспортной цен сохраняется, что является фактором неустойчивости рынка и необходимости его регулирования правительством в ручном режиме.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации предпринял ряд мер для их стабилизации, в частности, были снижены акцизы: с 1 июня были снижены акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также власти отказались от предполагавшегося с 1 июля повышения акцизов на 700 рублей на эти виды товаров.