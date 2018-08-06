В СНГ рассказали, как выиграли от российского продэмбарго против Запада

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Страны Содружества Независимых Государств только выиграли от введенного Россией продовольственного эмбарго против Запада.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Молдавия заменит западных производителей

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что молдавские производители смогут заменить на российском рынке западных, и работа в этой области уже ведется.

"Молдавские производители смогут занять освободившиеся ниши. Мы уже работаем, но есть еще очень много работы, надо многое наверстать", — сказал президент РИА Новости.

В июле на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым Додон отметил "устойчивый рост поставок сельскохозяйственной продукции из Молдавии за последние два года".

В частности, в 2017 году зафиксирован 11-тикратный рост экспорта яблок. Продажа овощей в Россию выросла в 11,5 раза. Экспорт вина в 2016 году вырос на 42,5%, а в 2017 — еще на 15,4%. Увеличились и поставки винограда — на 35% в 2016 году и почти на 50% в 2017 году.

Ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований Михаил Пойсик считает, что Молдавия смогла получить свою выгоду из-за эмбарго России в отношении западных стран.

"У нас возобновились и значительно возросли поставки овощей и фруктов, животноводческой продукции, мы же на Запад не отправляем ни килограмма мясной или молочной продукции. У нас есть машиностроительная продукция, она тоже идет на Восток", — отмечает эксперт.

По словам экономиста, Молдавия могла бы получить еще больше, если бы не антироссийские действия правительства страны.

"Если бы республика заняла нейтральную позицию, она очень много бы выиграла, пока в этом направлении действует только Додон (президент Игорь Додон — ред.), он пытается продвигать интересы страны. В ответ Россия, закрыв глаза на многие недружественные акты со стороны властей Молдавии, приоткрыла свой рынок", — считает Пойсик.

Армения нарастила экспорт

Руководитель лаборатории Инновационных институциональных исследований Армянского государственного экономического университета Атом Маргарян сообщил, что "Армения за короткий период, особенно когда применялись санкции против Турции, воспользовалась теми пробелами, которые возникли на российском рынке". "Это касается не только Турции, но и других стран, в частности, Польши, Чехии", — сказал он РИА Новости.

По словам Маргаряна, Армения нарастила экспорт в Россию, в частности, по части фруктов, овощей, рыбопродуктов. Он добавил, что есть определенные результаты и в сфере экспорта молочной продукции, особенно сыра, мясопродуктов, продукции пищевой переработки. "Экспорт увеличился, за последние три года он стабильно высокий", — сказал Маргарян.

Однако, по его мнению, пока рано говорить о стабильном увеличении доли на российском рынке. "Более того, армянский коньяк некоторым образом уступил свои позиции. По линии этого напитка в России существует серьезная конкуренция", — сказал эксперт.

Вместе с тем, он добавил, что есть и отрицательные эффекты от санкций и контрсанкций. "Санкции против России, введенные с марта 2014 года, по существу, являются и косвенными санкциями против партнеров РФ по ЕАЭС. Не будь этих санкций, естественно, товары на российский рынок могли экспортироваться транзитом через страны-партнеры", — сказал Маргарян.

Кроме того, по его словам, существенные потери понесли как Россия, так и страны, применяющие против нее санкции.

"Российский рынок, который, по существу, составляет свыше 90% рынка ЕАЭС — мощная система. И санкции создают проблемы не только по части экспорта товаров, но и частных трансфертов. Прессинг на российский рынок, естественно, сказался на объемах частных трансфертов из России в страны ЕАЭС", — отметил эксперт.

Он добавил, что хотя в этом году есть определенный рост частных трансфертов из России в Армению на фоне прежнего динамичного сокращения, однако показатели не достигли досанкционного уровня.

"Но в любом случае, если оценивать баланс эффектов, можно сказать, что он положительный", — сказал экономист.

Преимущество узбекских овощей и фруктов

В частности, продуктовое эмбарго РФ помогло Узбекистану увеличить экспорт продукции российским потребителям. При этом отмечается, что конкуренция все равно остается на высоком уровне.

"Продовольственное эмбарго, безусловно, способствовало увеличению экспорта продукции Узбекистана в Россию, прежде всего овощей и фруктов", — сообщил РИА Новости аналитик Central Asia Investments Ильхат Тушев. По его оценке, существенную роль в увеличении экспорта сыграл созданный в 2017 году "зеленый коридор" по поставкам плодоовощной продукции.

Начальник отдела по содействию экспорта продукции министерства внешней торговли Узбекистана Пулат Асраев полагает, что узбекские овощи и фрукты на рынке РФ имеют преимущество "высокой цены за раннюю продукцию" – более раннее созревание по сравнению с поставками из других стран.

По данным компании "Узагроэкспорт", объем поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию в 2017 году увеличился на 30% — до 111 миллионов долларов, объем физических поставок – до 162 тысяч тонн (+32%). Компания открыла свои представительства в 16 регионах РФ, также были заключены контракты и соглашения с рядом крупных ритейлеров — X5, "Магнит", "Меридиан", "Холидей", "Мария-ра".

При этом эксперты считают, что, несмотря на эмбарго, конкуренция на плодоовощном рынке России остается высокой. "Снято ограничение на поставки из Турции, китайские поставщики остаются нашими конкурентами на таком важном рынке в России, как сибирский регион", — отметил сотрудник "Узагроэкспорта".

"Сегодня мы можем поставлять продукцию в те регионы, которые не покрывают наши конкуренты из ЕС и Турции. В первую очередь, это сибирский регион", — уточнил собеседник.

Как считают в компании, Узбекистан расположен очень выгодно с точки зрения логистики, затраты на поставку в Санкт-Петербург и Иркутск сопоставимые и необходимо этим пользоваться — выстраивать логистику и работать над упаковкой, вопросами сертификации и продвижением собственных брендов.

По данным госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2017 года увеличился на 15,6% — до 708,8 миллиона долларов. При этом на долю России приходится 18% от общих поставок. В январе-июне этого года объем экспорта вырос в 1,73 раза — до 463,2 миллиона долларов, или до 590,6 тысячи тонн (+1,75 раза). При этом доля поставок в РФ составила 15,2%. По мнению экспертов, значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в РФ через казахстанских и киргизских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза.

Киргизия расширяет поставки

Также санкции РФ против западных продуктов благоприятно сказались на экспортном потенциале Киргизии, заявил РИА Новости сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков.

"Санкции очень благоприятно сказались на экспортном потенциале Киргизстана. Например, только по итогам 2017 года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 30%. Если брать самые последние цифры, то, как отметил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев, за период с января по май 2018 года между двумя государствами товарообмен по сравнению с прошлым годом вырос на 13,7%. Увеличение объемов пришлось именно на экспорт киргизских товаров. И, прежде всего, здесь надо говорить о поставках сельхозпродукции. Киргизстан расширил поставки как овощей и фруктов, так и товаров пищевой перерабатывающей промышленности", — сказал эксперт.

Шестаков считает, что ответные меры РФ на западные санкции "дали возможность киргизским товаропроизводителям открыть новые рынки сбыта". "Это стало возможным также и потому, что Киргизстан участвует в ЕАЭС, что упростило экспорт нашей продукции, но и санкции позволили создать некий вакуум на продовольственном рынке РФ, и для Киргизстана это стало очень благоприятным моментом", — считает он.

Эксперт отметил, что пока это еще довольно скромные показатели, поскольку у Киргизии "гораздо больший потенциал по наращиванию экспорта своей сельхозпродукции". "Этот товарооборот будет, на мой взгляд, увеличиваться и дальше. Даже в случае, если санкции будут отменены и западные товары вернутся на российский рынок. Учитывая качество киргизских товаров, их экологичность, я думаю, что они останутся и будут дальше завоевывать российский рынок", — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, почти за 20 лет членства Киргизии в ВТО республика добилась только того, что ее стали воспринимать как страну реэкспортера китайских товаров. Но, вступив в ЕАЭС в августе 2015 года, страна начала модернизировать экономику, в первую очередь это касается таких стратегических отраслей, как сельское хозяйство, текстильная отрасль. "Произошло переформатирование основных экономических сфер. Эти два фактора – вступление в ЕАЭС и открытие российского рынка совпали и позволили добиться тех показателей, которые мы видим сегодня", — считает он.

Перспективы для фермеров Азербайджана

Большие перспективы открылись и для фермеров и производителей из Азербайджана, считает азербайджанский экономист Натиг Джафарли.

"Обострение отношений между Россией и Западом, введение обоюдных санкций открывает возможности для соседних стран. Азербайджан, конечно же, имеет дивиденды в сложившейся ситуации", — заявил экономист РИА Новости.

По его словам "есть существенный рост экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию".

"За шесть месяцев он вырос на 19%, по официальным данным. Перед азербайджанскими производителями, фермерами открываются большие возможности выхода на российские рынки. Такая потребность появилась. Для наращивания этих отношений у Азербайджана есть достаточно широкий потенциал, такое намерение есть и у правительства", — сказал эксперт.

В свою очередь, экономист Ильгар Велизаде считает, что "санкции играют стимулирующую роль для азербайджанской экономики, но не определяющую".

"Азербайджанская экономика в целом весьма тесно взаимодействует с экономиками соседних государств и регионов. Речь, в первую очередь, идет об удачном использовании тех конкурентных преимуществ, которым наша страна располагала на протяжении многих десятилетий и которые добавляются новыми исходя из специфики нынешнего этапа развития хозяйственных связей между государствами региона. Российский рынок в этой связи традиционно играл и играет исключительно важное значение для Азербайджана", — подчеркнул он.

По мнению Велизаде, можно сказать, что экспортный потенциал аграрной сферы республики "во многом формируется за счет спроса российского рынка".

"И санкции здесь если и играют какую-либо роль, то только стимулирующую, не определяющую. За прошлый год объем экспорта плодоовощной продукции по сравнению предыдущим годом вырос на 45%. Почти 90% экспорта фруктов и овощей из Азербайджана приходится на российский рынок", — подчеркнул он.

Птицеводы Казахстана ликуют

Птицеводы Казахстана ощутили позитивный эффект от продэмбарго, сообщил РИА Новости президент Союза птицеводов республики Руслан Шарипов.

"Мы, птицеводы, приветствовали это решение (о введении продэмбарго – ред.)", — сказал Шарипов РИА Новости, напомнив, что таким образом четыре года назад был закрыт канал поставок через Россию в Казахстан американских куриных окороков – так называемых "ножек Буша". По его словам, раньше мясо птицы иностранного производства в больших объемах приходило в российские морские порты, а оттуда поступало в Казахстан.

Глава союза подчеркнул, что введение продэмбарго, в первую очередь, помогло российской птицеводческой отрасли значительно нарастить объемы производства. "Птицеводство России за эти четыре года после введения резко поднялось, потому что оттуда (из стран Запада – ред.) поступлений нет", — отметил он.

Говоря о влиянии российских контрсанкций на казахстанскую птицеводческую отрасль, Шарипов назвал его позитивным. "Если четыре года тому назад мы производили 120-140 тысяч тонн мяса птицы и около 3 миллиардов яиц в год, то сегодня мы производим более 180 тысяч тонн мяса. Яиц в прошлом году произвели 5,2 миллиарда штук", — сказал эксперт.

По его словам, предполагается, что к 2018 году внутреннее производство мяса птицы в Казахстане составит 750 тысяч тонн, производство яиц превысит 7 миллиардов штук.

Он добавил, что Казахстан наращивает экспорт мяса птицы в Россию, чему также способствовало продовольственное эмбарго. К примеру, по его словам, крупная фабрика "Ордабасы кус", производящая индюшиное мясо, 40% объемов своего производства экспортирует в Россию, в основном в Москву.