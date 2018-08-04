В Пекине прокомментировали заявления советника Трампа об экономике Китая

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Утверждения США о слабости экономики Китая, по меньшей мере, не соответствуют действительности, заявил в субботу глава МИД КНР Ван И.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин, чтобы добиться торговых уступок. Кроме того, Кудлоу заявил, что "экономика и валюта Китая слабая, а люди уезжают из страны", и призвал не недооценивать решимость Трампа "довести дело до конца".

"Состояние экономики Китая очевидно всему международному сообществу. Ежегодно наш вклад в развитие мировой экономики составляет около 30%, это столько же сколько США, Япония и Европа вкладывают вместе. Я не знаю, почему он сказал, что экономика Китая находится в плохом состоянии. По меньшей мере, это не соответствует действительности", — заявил Ван И на пресс-конференции на полях мероприятий по линии АСЕАН, проходящих в Сингапуре.

Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае новых ввозных пошлин на его товары со стороны США ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом в среду планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах.

Кудлоу также заявил, что между американскими и китайскими чиновниками "едва ли состоялся разговор" в прошлом месяце, но есть "некоторый намек", что китайцы захотят вести переговоры.