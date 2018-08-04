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Экономика

Последний отчет Илона Маска: инвесторы огласили приговор Tesla

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© AFP 2018 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон МаскПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Хотя во втором квартале с конвейера сошло в полтора раза больше электромобилей, чем в первом, Илон Маск отчитался о рекордных убытках — больше 717 миллионов долларов. Финансисты уверены, что Tesla уже не представляет реальной ценности. О шансах сохранить компанию на плаву — в материале РИА Новости.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model 3. 31 марта 2016
© AP Photo / Justin Pritchard
Tesla отчиталась о рекордных убытках в $717,5 миллиона

Вечные убытки

В первом квартале убытки были чуть меньше — 710 миллионов долларов. После публикации того отчета Маск нагрубил аналитикам, спросившим об объемах бронирования Model 3 и потребностях Tesla в капитале. "Я не стану отвечать на ваши идиотские вопросы", — отрезал он, спровоцировав очередной обвал акций компании.

Акционеры Tesla даже пригрозили ему увольнением с поста председателя совета директоров, но затем все же дали еще три месяца для вывода компании на прибыль. Их надежды не оправдались.

Илон Маск объясняет, что убытки в основном связаны с инвестициями в новые модели, и упирает на рост производственных показателей: во втором квартале Tesla выпустила 53 339 автомобилей — на 55% больше, чем в первом.

С конвейера сошли 24 767 Tesla Model X и Model S, а также 28 578 седанов Model 3. Эта модель и стала самой продаваемой — 18 449 реализованных машин.

© Фото : TeslaАвтомобили Tesla Model 3
© Фото : Tesla
Автомобили Tesla Model 3

"Мы ожидаем, что выпустим 50-55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале <…> Прибыль модели должна вырасти приблизительно до 15% в третьем квартале и до 20% в четвертом — главным образом за счет сокращения производственных издержек", — говорится в отчете компании. 

Именно увеличение выпуска ориентированных на массовый рынок седанов Model 3 до запланированных показателей инвесторы и аналитики рассматривают как единственную возможность для компании выполнить "финансовый разворот".

Tesla обречена

Ситуация в Tesla стала критической после того, как план по выпуску "бюджетной" Model (стоимость базовой версии — 49 тысяч долларов) был полностью сорван. Вместо обещанных 20 тысяч к концу 2017-го собрали лишь 1500 седанов.

Вывеска автомобильного концерна Tesla. Архивное фото
© AFP 2018 / Getty Images North America/Justin Sullivan
Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов, сообщили СМИ

Это притом что на Model 3 было оформлено почти полмиллиона предзаказов. Компания работала в убыток, тратя деньги с космической скоростью — 480 тысяч долларов в час, или восемь тысяч долларов ежеминутно.

Маск уверял, что исправит ситуацию в "кратчайшие сроки" и во втором квартале доведет выпуск Model 3 до пяти тысяч единиц в неделю (он обещал это сделать еще к концу 2017-го). Этому мало кто верил, но за последнюю неделю июня с конвейера Tesla сошло 5031 автомобиль Model 3. 

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Хотя на обещанный уровень производства Tesla вышла на полгода позже срока, инвесторы прониклись оптимизмом. К концу торгового дня 1 августа акции Tesla подскочили на 11%.

Главный вопрос: в состоянии ли компания удержать взятый рубеж? "Теперь, когда Tesla достигла отметки в пять тысяч машин, необходимо сохранять эти темпы постоянно и при высоком качестве", — отмечает Мишель Кребс, аналитик Autotrader.

Это непросто — трудности возникнут у поставщиков комплектующих, а сама Tesla столкнется с проблемами в цехах сборки и окраски, считают в авторитетном американском аналитическом агентстве AutoPacific.

"Маск сделал все возможное, чтобы искусственно накачать третий квартал. Думаю, в четвертом его постигнет расплата", — говорит эксперт агентства Дейв Салливан. 

© AP Photo / Justin PritchardАвтомобиль Tesla Motors Model 3
© AP Photo / Justin Pritchard
Автомобиль Tesla Motors Model 3

"Tesla не представляет реальной ценности — компания по-прежнему не генерирует денежных потоков, поэтому мы ставим на падение ее акций", — заявил в интервью Bloomberg известный американский трейдер и финансист Стив Айсман. Он указал на серьезные проблемы с управлением, достижением производственных целей и разработкой новых технологий. Маск же, по его словам, "очень умный человек, но совершенно не умеет добиваться поставленных перед ним целей". 

Сотрудник на заводе Tesla. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma
Главный инженер Tesla ушел из компании

Айсман, предсказавший в свое время крах ипотечного рынка в США, отметил и другой фактор: усиление конкуренции с другими автопроизводителями, неизбежное уже в 2019 году. 

Швейцарский UBS предсказывает 30%-ное падение стоимости Tesla в ближайшие 12 месяцев, поскольку компании не удастся выйти на прибыль и в следующем году. Обвал акций прогнозируют и в Goldman Sachs, советуя продавать бумаги, которые, по их подсчетам, потеряют в цене 33%. 

© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Учитывая скорость, с которой Tesla cжигает деньги, Маску неизбежно потребуется дополнительное внешнее финансирование. Как подсчитали ранее аналитики рейтингового агентства Moody's, компании нужно как минимум четыре миллиарда долларов "для продолжения текущей деятельности, капитальных затрат и обслуживания долга". "Текущей ликвидности Tesla недостаточно для удовлетворения потребностей в капитале", — констатировали аналитики. 

Маловероятно, что капитал удастся привлечь. Еще в конце апреля Moody’s и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla неинвестиционный, "мусорный" рейтинг, охарактеризовав их как высокоспекулятивные.

Если к концу третьего квартала компания не принесет хотя бы доллара прибыли, ее ждет крах. Но до рентабельности Tesla пока далеко, как до Марса, планы колонизации которого недавно озвучил Илон Маск.

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