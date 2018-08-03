Крым и Словакия учредили торговую палату

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Европейско-крымская торговая палата с участием словацких бизнесменов учреждена в Крыму, сообщил генеральный директор фонда "Крымконгресс" Рустам Муратов.

"Последние три дня мы провели большую работу со словацкой делегацией. Главным результатом стал беспрецедентный проект, который мы подписали. Это создание Европейско-крымской торговой палаты. Наши словацкие друзья увезли соглашение, и на следующей неделе, мы надеемся, (оно) в том числе будет зарегистрировано в министерстве экономики Словакии", — сказал Муратов на совещании в крымском правительстве.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии посетила Крым с трехдневным рабочим визитом.

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